Leichlingen: Schülern die Flötentöne beibringen

Das städtische Gymnasium Leichlingen will Fünftklässlern ab diesem Sommer eine Musikklasse anbieten. Von Ina Bodenröder

Musik liegt in der Luft am städtischen Gymnasium Leichlingen. Demnächst sogar noch mehr, denn die Schule wird den kommenden Fünftklässlern ab diesem Sommer eine Musikklasse anbieten. Darin können alle Schüler ein neues Instrument lernen, das sie vorher noch nicht kannten. Zur Auswahl stehen Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Posaune und Tuba. "Alle fangen bei null an und haben die gleichen Chancen", beschreibt Musiklehrerin Alexandra Visser das Konzept. Ziel ist es, dass sie das Blasinstrument ab dem ersten Ton lernen, besondere Voraussetzungen müssen sie nicht erfüllen.

Das Gymnasium kooperiert dabei mit der Leichlinger Musikschule: Gemeinsam erteilen die Lehrkräfte den zweistündigen Musikunterricht im Klassenmusizieren, die Dozenten der Musikschule übernehmen in der dritten Musikstunde den instrumentalen Gruppenunterricht für die sechs Holz- und Blechblasinstrumente. "Etwa fünf Kinder lernen dort gemeinsam ihr neues Instrument", sagt Visser. Bei der Anmeldung am Leichlinger Gymnasium müssen sie sich zunächst für die Musikklasse entscheiden, für das konkrete Instrument erst zum Schuljahresanfang. "Dann bieten wir ein sogenanntes Instrumentenkarussell, bei dem die Schüler ihre Talente und Fähigkeiten ausloten und dann wählen können", erläutert die Musiklehrerin den Ablauf. Die Musikklasse läuft verbindlich über die Klassen fünf und sechs, auch danach bleiben die Schüler im Klassenverband zusammen. "Gemeinsame Konzerterlebnisse und das gemeinsame Musizieren stärken das Selbstvertrauen und die Konzentration, außerdem Zuhören, Teamarbeit, Kooperation und Rücksichtnahme", beschreibt Alexandra Visser, was sie sich von der Musikklasse neben der Wissensvermittlung rund um Noten, Rhythmus und Harmonien verspricht.

Alle Kinder erhalten den Instrumentalunterricht, neue Leihinstrumente und Unterrichtsmaterial für 40 Euro pro Monat. "Wir würden mit dem Preis gerne noch weiter heruntergehen, wenn der Instrumentenpool aufgebaut ist", sagt die Musikpädagogin. Bis dahin kann sie sich Sponsoren für die Musikklasse vorstellen, wird in den nächsten Tagen und Wochen "Klinken putzen", um Unterstützer für das Projekt unter dem Motto "Musik ist Klasse" zu gewinnen. "Der Zusammenhalt in einer solchen Gemeinschaft ist einfach sehr groß", schwärmt Alexandra Visser, wenn sie sich künftige Konzerte und Ausflüge vorstellt.

Wer die Musikklasse unterstützen möchte oder weitere Infos benötigt, kann sich an die Musiklehrerin wenden - telefonisch unter 02175 3035 oder per E-Mail an: alexandra.visser@gym-leichlingen.de.

