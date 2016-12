Leichlingen: So schließen die Geschäfte an Heiligabend

Wer auf den letzten Drücker noch Besorgungen vor den Feiertagen machen muss, sollte sich sputen. Ob Buchhandlung, Post, Supermarkt, Bäckerei oder Tankstellen: Morgen ist zumeist früher Ladenschluss als an gewöhnlichen Samstagen. Von Roman Zilles

Letzte Geschenke kaufen, Zutaten fürs Festessen einholen, das Auto für die Fahrt zur Verwandtschaft volltanken - viel Zeit, irgendetwas Weihnachtliches auf die lange Bank zu schieben, bleibt nicht mehr. Bis Samstagmittag sind aber noch viele Geschäfte offen. Hier ein (unvollständiger) Überblick über die vielfach geänderten Öffnungszeiten.

Bücher zählen zu den Klassikern unter den Geschenken. Wer in der Innenstadt auf den letzten Drücker noch eines kaufen möchte, muss beachten, dass die Buchhandlungen Langen und Gilljohann an Heiligabend etwas früher als samstags üblich schließen: Gilljohann um 12 Uhr, Langen um 13 Uhr. Wer noch offene Spielzeuge-Wünsche zu erfüllen hat, kann sich zwischen 9 und 12 Uhr in der Kinder-Kiste im Brückerfeld umschauen. Für alle, die noch Post-Angelegenheiten zu erledigen haben, ist die Partner-Filiale an Heiligabend von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die ist Anfang November, extra noch vor der Adventszeit, ins Brückerfeld umgezogen (Hausnummer 1 bis 7). "Das Weihnachts-Geschäft war sehr gut", heißt es dort.

Gänsebraten, Rotkohl und Sekt müssen in Leichlingen ebenfalls bis spätestens zum frühen Nachmittag eingekauft werden. Denn auch Discounter und Supermärkte machen früher Schluss: Der Edeka Bonus in Witzhelden ist am Samstag von 7 bis 12 Uhr, der an der Reusrather Straße von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Derweil sind die Leichlinger Filialen von Lidl und Netto morgen jeweils von 7 bis 14 Uhr, die von Aldi von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Auch in örtlichen Bäckereien endet am Mittag die Arbeitszeit: Evertsberg am Roßlenbruch, Willeke an der Brückenstraße und Strieker Am Markt in Witzhelden schließen jeweils um 13 Uhr.

Wer allerdings statt selbst zu kochen kochen lassen möchte, dem steht zum Beispiel das Brauhaus Aloysianum offen. An Heiligabend von 10 bis 14 Uhr sowie an den Weihnachtsfeiertagen jeweils von 12 bis 15 Uhr und von 17 bis 23 Uhr.

Wer unbedingt an Heiligabend noch tanken möchte, auch der muss die Zapfsäulen etwas zeitiger anfahren, denn auch Tankstellen schließen früher: "Oil" an der Brückenstraße um 14 Uhr, "Kals" an der Trompete um 18 Uhr. Währenddessen gibt man sich bei "Aral" an der Neukirchener Straße recht flexibel. Vermutlich werde gegen 21 Uhr geschlossen, "falls gar nichts mehr los sein wird, eventuell auch schon eine Stunde früher", lautet dort gestern der Zeitplan. An den beiden Weihnachtsfeiertagen ist an den drei Tankstellen wie gewöhnlich geöffnet.

Wer rund um die kommenden Feiertage Entspannung im Blütenbad suchen möchte, der hat aber keinen Erfolg. Das Schwimmbad ist seit gestern geschlossen und öffnet erst am 9. Januar wieder.

