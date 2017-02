Leichlingen: Solinger Chaoten dürfen nicht zu Blütenzug

Als größte Sicherheitsgefahr für den Blütensamstagszug schätzen die Veranstalter die Störenfriede aus der Nachbarstadt ein, die in den vergangenen Jahren schon vor Zugbeginn randaliert hatten. Gegen sie geht die Polizei nun scharf vor. Von Ina Bodenröder

Sicherheit wird beim Blütensamstagszug großgeschrieben. Aber um die Nachtruhe bringt das Thema die Verantwortlichen offenbar nicht. "Wir sind auf alles vorbereitet. Aber wir werden nicht übertreiben, denn damit kann man viel kaputt machen und Ängste schüren", sagt Willi Kallert, Vorsitzender der Vereinigung Leichlinger Karneva (VLK), bei der Vorstellung des Programms zwischen Altweiber und Aschermittwoch.

Als größtes Problem schätzen die Karnevalisten nach wie vor die Chaoten aus Solingen ein, die schon in den Vorjahren versucht haben, den Umzug zu stören. Das Thema sei in Leichlingen präsenter als Terroristen, sagt Kallert. "Doch die Polizei in Solingen hat das gut im Griff", bestätigt Zugleiter Michael Pölcher. Gegen bekannte Störer sei bereits ein Betretungsverbot ausgesprochen worden. Das heißt, sie dürfen nicht nach Leichlingen kommen, sondern müssen sich in der Zeit des Karnevalsumzugs in Solingen auf der Polizeiwache einfinden.

In der Vergangenheit waren sie vor allem dadurch aufgefallen, dass sie schon am frühen Samstagvormittag stark alkoholisiert die Bahnhofstraße blockierten und das Glasflaschenverbot ignorierten. "Von 37 Fällen, die im letzten Jahr von Sanitätern während des Blütensamstagszugs behandelt werden mussten, waren 35 alkoholisierte Leute aus Solingen", berichtet Pölcher.

Auch in diesem Jahr werden mehr Polizisten zum Zug abgestellt als in früheren Zeiten. Dazu kooperieren die Leichlinger mit der Solinger Polizeiinspektion und dem dortigen Ordnungsamt. Außerdem ist die Bereitschaftspolizei aus Wuppertal vor Ort. "Wir haben sicherlich auch den Vorteil, dass die Zugstrecke schon allein durch ihre baulichen Gegebenheiten gut geschützt ist", sagt Pölcher mit Blick auf die langgezogene Bahnhofstraße, die nur von der Hoch- und der Brückenstraße als Einfallstraßen gequert wird. Am Samstag wird sich der Zug um 14.11 Uhr an der Bushaltestelle in Ziegwebersberg in Gang setzen, er endet gegen 17.30 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Kirchstraße. Auf dem Platz darf deshalb am Samstag grundsätzlich nicht geparkt werden. "Wir kontrollieren das während des Umzugs", kündigt Pölcher an. Stehe ein Auto da, werde es sofort abgeschleppt, weil die Umzugswagen dort abgestellt und gewendet werden. Sicherheit ist auch bei den Festwagen wichtig - und diesmal haben auch die Witzheldener etwas davon: "Ich habe schon einige Wagen vom TÜV abnehmen lassen. Die können die Witzheldener dann für ihren Umzug zum Erntedankfest nutzen", erzählt Kallert.

Für ihn ist es übrigens das letzte Karnevalsfest als VLK-Vorsitzender. Kallert wird ebenso wie weitere Vorstandskollegen im Sommer nicht mehr für das Amt kandidieren.

Quelle: RP