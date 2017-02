Leichlingerin tritt bei "The Voice Kids" an

Die 14-jährige Elvira Yao aus Leichlingen tritt am Sonntag in der Fernsehshow "The Voice Kids" auf. Los geht es um 20.15 Uhr. In der Jury sitzen unter anderem Nena und Mark Forster. Von Peter Clement

Ihre tolle Stimme hat Elvira Yao von der Mama geerbt. Sie ist sehr tief und hat somit einen hohen Wiedererkennungswert. "Meine Mutter hat früher in der Kirche gesungen und da habe ich einfach mitgemacht", erklärt Elvira. Die 14-Jährige strebt eine Karriere à la Beyoncé an - die 35-jährige amerikanische Pop-Sängerin ist ihr größtes Vorbild.

Dem kann die Leichlingerin am kommenden Sonntag nacheifern - in einer der beliebtesten deutschen TV-Musikshows: "The Voice Kids".

Die aktuelle Ausgabe startet am Sonntag um 20.15 Uhr auf SAT 1 - mit dem ersten weiblichen Doppelstuhl bei "The Voice" weltweit: Nena und ihre Tochter Larissa Kerner suchen gemeinsam mit ihren Coach-Kollegen Mark Forster und Sasha nach jungen Talenten.

Nach drei Staffeln "The Voice of Germany" ist die Kids-Ausgabe für Nena eine schöne, neue Erfahrung: "Kinder gehen das Ganze spielerischer an und sind nicht von übermäßigem Konkurrenzdenken geplagt", findet die deutsche Pop-Ikone: "Da zählt der Moment und nicht das, was danach kommt. Es ist schön, das mitzuerleben."

"Ich war klein, ich hatte die Bravo, da war Nena drin, und die fand ich toll. Jetzt sitzt sie neben mir auf dem Stuhl, das macht echt Spaß", freut sich Sasha. Beim gegenseitigen Talente-Wegschnappen kennen die Stars jedoch keine Verwandten.

Elvira Yao hofft, dass einer der Profis sie in sein Team aufnimmt. Dafür wird sie am Sonntag alles Gefühl in ihre Version des Oleta-Adams-Songs "Get Here" legen.

Quelle: RP