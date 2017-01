Leichlingen: Tierhilfe sucht Interessenten für fünf kleine Kätzchen

Blue, Weaver, Jimmy, Bonny und Honey wurden im Frühjahr 2016 geboren und befinden sich seit einigen Wochen gemeinsam auf einer Pflegestelle der Tierhilfe Leichlingen. Bei dem Verein haben sie sich zu liebenswerten und umgänglichen Jungkatzen entwickelt und suchen nun ein neues Zuhause. Sie lassen sich nach Auskunft der Tierschützer grundsätzlich gut anfassen und streicheln.

Die Katzen seien untereinander in unterschiedlichen und wechselnden Konstellationen eng verbunden. Sie müssten nicht gemeinsam vermittelt werden. Allerdings wäre eine paarweise Vermittlung oder Abgabe zu bereits vorhandenen Artgenossen wünschenswert. Auch sollte Freigang in einer verkehrsarmen Umgebung möglich sein. Interessenten, die die Katzen aufnehmen wollen, können sich bei Nicole Krybus unter Telefon 02175 880867 melden. Oder per E-Mail an: n.krybus@tier-hilfe-leichlingen.de

(pec)