Leichlingen: Toller Neujahrsempfang in der Feuerwehrhalle

So viele Leichlinger wie in diesem Jahr hat der Empfang noch nie angelockt. Von Ina Bodenröder

Neujahrsbegegnung der Stadt und des Bürgermeisters in der Fahrzeughalle der Feuerwehr? Ist das nicht zu rustikal für diese altehrwürdige Traditionsveranstaltung, die viele Jahre im Ratssaal stattgefunden hat? Offenbar nicht: So viele Leichlinger wie in diesem Jahr hat der Empfang noch nie angelockt, grob geschätzt mögen es gut 200 gewesen sein. Noch gar nicht eingerechnet die Besucher, die die Gelegenheit nutzten, sich im Vorfeld die Feuerwache des Löschzugs 1 am Wallgraben von innen anzuschauen.

Das waren noch einmal rund 40, viele Eltern mit ihren Kindern, die aus dem Staunen nicht mehr herauskamen. Brandoberinspektor Martin Gäde führte sie unter anderem durch die Funkwerkstatt und die Kellerräume mit der Reparaturwerkstatt der Feuerwehr, wo Gäste sonst nie hinkommen.

Das machte Eindruck. Bei der kleinen Emily Michel (3) zum Beispiel, die mit ihrer Mutter Veronika gekommen war. Zwei große Feuerwehrautos hätten ihre Tochter am meisten begeistert - und natürlich das Blaulicht, berichtete die Mutter. "Man kommt hier ja sonst nie rein", sagte sie

. Damit hat die Stadtverwaltung ihr Ziel erreicht - "das gute Angebot unserer öffentlichen Einrichtungen zu präsentieren und aufzuzeigen, wie gut und sinnvoll wir in die Infrastruktur investieren", sagte Bürgermeister Frank Steffes in seiner Ansprache.

"Es ist eine gute Idee, mit der Feier in die Bevölkerung reinzugehen", bestätigte Lothar Karner, und Robert Schilling war schon gespannt auf den Ort für die Neujahrsbegegnung 2018. Frank Steffes ließ derweil in seiner Rede - ganz traditionell - das Jahr 2016 Revue passieren und gab einen Ausblick auf 2017. Das Flüchtlingsthema beispielsweise hat die Stadt in 2016 stark beschäftigt und wird es auch weiterhin tun: "Bereits bis Ende Februar werden uns weitere mindestens 50 Personen zugewiesen. Wir sind also dringend auf weitere Unterbringungsmöglichkeiten angewiesen, wenn wir keine Turnhallen belegen wollen", sagte Steffes. Außerdem wird das Jahr einmal mehr von der Innenstadtentwicklung, von der Wirtschaftsförderung und schnellem Internet, von Bildung, Kinder- und Familienfreundlichkeit, von Haushalt und Personal geprägt sein.

Obwohl es zuletzt nach Stillstand bei der Innenstadt- und Rauthausentwicklung aussah, betonte der Bürgermeister, "dass es hinter den Kulissen eine ganze Menge Gespräche, ja sogar Verhandlungen gibt." Ein integriertes Handlungskonzept soll die Entwicklung Leichlingens für die nächsten 20 Jahre vorgeben, die Bürgerschaft eng eingebunden werden. "Es wird verschiedene große Veranstaltungen geben, aber auch eine Steuerungsgruppe, in der viele gesellschaftliche Gruppen vertreten sein werden", kündigte Steffes an.

Im Bereich Bildung wird die Leichlinger mit der Burscheider auslaufenden Hauptschule im Schuljahr 2017/18 kooperieren. Mit Leverkusen will Leichlingen bei der Rechtsberatung zusammenarbeiten.

Die Ehrenplakette der Stadt Leichlingen erhielten in diesem Jahr der Leichlinger Bürgerbus-Verein, das Trainerurgestein Kurt Benner und Heinrich Witprächtiger für sein Engagement für Leichlingens Kultur- und Sozialleben.

