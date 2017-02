Leichlingen/Leverkusen: Überfall auf Senioren: Täter soll Haus kennen

Kevin K. hat ein adrettes Hemd gewählt für diesen Morgen. Auf dem Beige des Stoffs liegen bunte Muster wie Wasserflecken. Der Kragen steht perfekt, die Haare kurz geschoren. Aufrecht sitzt der 23-Jährige an seinem Platz - sein Anwalt hatte ihn an der Hand hingeführt. Und in dieser Gestalt hört er nun seinem Mitangeklagten zu. Immer wieder schüttelt er dabei den Kopf, dreht sich nach hinten, tuschelt mit Anwälten, gestikuliert wild mit den Händen. Es gefällt ihm nicht, was Recep R. erzählt. Aber Kevin K. widerspricht ihm nicht. Er sagt vorerst überhaupt nichts.

Es ist der erste Prozesstag im Fall eines brutalen Raubüberfalls auf ein Rentnerehepaar in dessen Haus in Leichlingen am frühen Morgen des 23. Juni 2016. Fünf Männer zwischen 22 und 42 Jahren sind vor dem Landgericht Köln angeklagt und müssen sich nun wegen besonders schweren Raubs verantworten. Das Gesetz sieht mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe vor. Die Angeklagten sitzen seit Juli in Untersuchungshaft. Bis Ende März hat das Gericht vorerst Verhandlungstermine angesetzt.

Drei der Angeklagten sollen am Tattag gegen 6.30 Uhr am Einfamilienhaus in Dierath geklingelt haben. Als die Senioren, 83 und 88 Jahre alt, öffneten, ist der Ehemann laut Anklageschrift weggestoßen worden. In der Folge sollen die drei brutal vorgegangen sein und mit Schlägen, Fesseln sowie Drohungen mit einem Messer und einer Pistole die Eheleute dazu gedrängt haben, zwei Tresore, die sich im Haus befinden, zu öffnen.

Nachdem zwei Handys, zwei Baseballkappen, 600 Euro in Bar und Schmuck im Wert von 20.899 Euro erbeutet wurden, soll das Ehepaar schwer verletzt und gefesselt zurückgelassen worden sein. Die Frau leidet noch immer unter Panik- und Angstattacken, der Mann hatte eine Hirnblutung und eine tiefe Schnittwunde am Oberschenkel. Der Zustand der Opfer sei nicht gut, sagte die Vorsitzende Richterin Kirsten Prömse. Die drei mutmaßlichen Täter wurden im Sommer am Bahnhof Schlebusch von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen.

Den gemeinsamen Tatplan sollen die fünf Angeklagten in einer Shisha-Bar in Opladen gefasst haben. Die beiden Männer, die nicht im Haus waren und gleichermaßen angeklagt sind, sollen im Fluchtwagen gewartet und an der Planung maßgeblich beteiligt gewesen sein. Einer der Männer soll das Haus in Leichlingen-Dierath von einer früheren Tätigkeit als Gartenarbeiter gekannt haben. Aus diesem Grund soll er auch von den Tresoren gewusst haben.

Drei der fünf Angeklagten haben gestern vor Gericht ausgesagt. Sie widersprachen dabei einander, aber auch sich selbst. Während Recep R. darzulegen versuchte, dass er zur Teilnahme an dem Überfall mit Todesdrohungen gezwungen wurde, schoben die anderen beiden starkem Drogen- und Alkoholeinfluss die Schuld zu. In einer schriftlichen Erklärung des kosovarischen Angeklagten Ardian H., die dessen Anwalt verlas, machte er auf die Möglichkeit der verminderten Schuldfähigkeit aufmerksam. Für den Fall, dass jemand nicht Herr seiner Sinne ist, sieht das Gesetz die Chance einer Strafminderung vor. Richterin Prömse äußerte vorsichtig Zweifel, dass dies hier zutrifft.

Und so weisen die drei bisherigen Aussagen jeweils in die Richtung der anderen. Keiner gestand etwa ein, die Senioren geschlagen zu haben. Alle drei wollten geholfen, Wasser gereicht oder Fesseln gelöst haben. Kevin K., der 23-Jährige mit dem bunten Hemd, wird indes von zwei der drei Aussagenden für die gefährlichen Attacken verantwortlich gemacht. Er soll voller Koks und Alkohol sogar das Haus anzünden haben wollen. Der Prozess wurde wegen des Termins eines Anwalts vorzeitig am späten Mittag unterbrochen. Am 21. Februar geht es weiter.

