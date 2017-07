Leichlingen: Verein trödelt für die Jugendarbeit

Am Wochenende konnte für den guten Zweck getrödelt werden: Der kürzlich gegründete Verein "CREW - Erlebnis & Freizeit" hatte zu seinem ersten Kreativ-Trödelmarkt eingeladen und bot rund 65.000 Bastelartikel an, die der Verein als Sachspenden erhalten hatte.

Der Erlös des Verkaufs fließt direkt in die Kinder- und Jugendarbeit, der sich der Verein verschrieben hat. 20 engagierte Leichlinger mit Erfahrung in der Jugendarbeit stecken hinter dem Projekt. Ihr Ziel ist es, den Jugendlichen in der Stadt nicht nur Angebote zu machen, sondern sie selbst mitgestalten zu lassen. Jeden dritten Sonntag gibt es einen offenen Projektworkshop. 2018 soll eine Jugendfreizeit organisiert werden.

www.crew-leichlingen.de

