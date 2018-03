Leichlingen: "Vita moderna" zieht ins Café am Stadtpark

Die Gastronomen René Rezai und Petra Strieker wollen durch die Zusammenarbeit das Angebot in der City erweitern. Von Peter Clement und Martina Wolter

Jetzt ist es amtlich: Das italienische Spezialitäten-Restaurant "Vita Moderna" bleibt der Blütenstadt treu. Inhaber René Rezai ist froh, dass das Rätselraten um den neuen Standort seines Lokals ein Ende hat und der neue Mietvertrag unterschrieben ist.

Das "Vita Moderna", das bis Ende Februar zehn Jahre lang die Geschäftsadresse Am Sandberg 2a hatte, ist ab Anfang April im Café Strieker am Stadtpark zu finden. Das Café zieht allerdings nicht etwa aus, sondern soll sich mit dem Restaurant nach einem ausgeklügelten Konzept ergänzen.

Einfach ausgedrückt: Morgens gibt es dort Frühstück, nachmittags Kuchen - und abends kommen dann italienische Spezialitäten auf den Teller. Damit ergänzen sich die zwei Anbieter und wollen den Gastronomie-Standort in der City auch an den Abenden beleben.

Die Familie Rezai hatte 2015 schon einmal gastronomisch in Leichlingen für eine Überraschung gesorgt, als sie frische Flusskrebse aus der Wupper auf die Speisekarte ihres Restaurants nahm. "Wir können die regionalen Produkte für unsere Speisen sehr gut verarbeiten", hieß es damals. Außerdem stünden neben Fisch aus regionalen Gewässern hiesiges Fleisch und Gemüse von örtlichen Bauern nach Auffassung des Restaurantteams für hohe Qualität.

Krebse sind indes nicht die einzigen Köstlichkeiten, die die Wupper zu bieten hat. 32 Fischarten tummeln sich laut Wupperverband wieder im Fluss, nachdem er in den 1970er und 80er Jahren aufgrund seiner starken Verschmutzung noch weitestgehend fischfrei war. Am Unterlauf von Leichlingen bis zur Mündung in den Rhein in Leverkusen gelten heute Barben als Leitfische mit Lachs, Meerforelle, Hecht und Barsch als Begleitfischarten - spannend für Gastronomen wie Rezai.

Auch das Café Am Stadtpark hat viele Fans. Es steht seit 2006 unter der Leitung von Petra Strieker , die das traditionsreiche Lokal gründlich renovieren ließ. Der ein oder andere Stammgast dürfte beim Start seinerzeit überrascht gewesen sein, wie sich das Ambiente verändert hatte. Das zuvor etwas altertümlich wirkende Café hatte vor allem dank eines hellen Anstrichs und moderner Möblierung ein ganz neues, frisches Gesicht bekommen. Auch die Außenterrasse, die Platz für rund 60 Gäste bietet, wurde neu gestaltet und bepflanzt.

Die Familie Strieker ist in Leichlingen und Witzhelden seit vielen Jahren bestens bekannt. Sie betreibt bereits ein Café mit Bäckerei/Konditorei am Witzheldener Marktplatz.

Auch Leichlinger Kulturfreunde schätzen das Café Am Stadtpark: Die Kleinkunstveranstaltungen dort in Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturamt sind regelmäßig ausverkauft..

Quelle: RP