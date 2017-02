Leichlingen: Was ab morgen im jecken Leichlingen los ist

Das Bedürfnis, Karneval zu feiern, ist in dieser Session wohl besonders groß. Die Afterzochparty im Zelt ist ausverkauft. Aber auch sonst gibt's in der Blütenstadt jede Menge jecke Veranstaltungen. Von Ina Bodenröder

Was hat Leichlingen, was andere Städte nicht haben? Offenbar eine anziehende Art, Karneval zu feiern. In diesem Jahr werden die Veranstaltungen zwischen Altweiber-Donnerstag und Aschermittwoch so gut besucht sein wie noch nie. Die Eintrittskarten zur Afterzochparty am Samstag auf dem Rathausvorplatz waren innerhalb weniger Tage ausverkauft, die Fete der Feuerwehr am Wallgraben ist ohnehin traditionell voll.

"Ich habe in diesem Jahr so viele Tischkärtchen wie noch nie gedruckt", erzählte Festzeltbetreiber Rolf Ischerland. Enorm viele Jecken hätten ihr Kommen für den Wieverfastelovend morgen angekündigt. Ab 10.30 bis 17 Uhr ist der Eintritt frei, danach sind fünf Euro fällig, um in das beheizte Zelt zu kommen.

Das kostenfreie Programm vor dem Rathaus wurde an diesem Tag bis 17 Uhr ausgedehnt. Danach beginnt dann der Discoabend. "Wir sind total glücklich, dass das alles so gut ankommt", sagte Ischerland. Willi Kallert, Vorsitzender der Vereinigung Leichlinger Karneval, berichtete ebenfalls von vielen ausverkauften Veranstaltungen in dieser Session.

Auch für die Kinderkarnevalssitzung der KG Blütenstädter am Freitag, 26. Februar, im Rathauszelt seien bereits über 500 Karten verkauft - auch so viel wie noch nie. "Die Qualität der Veranstaltungen ist eben richtig gut", versuchte Zugführer Michael Pölcher den Zustrom zu begründen. Viele fragten sich, warum sie in die umliegenden Großstädte fahren sollten, wenn sie auch hier richtig gut feiern könnten.

Morgen beginnt der Straßenkarneval um 10 Uhr im Zelt auf dem Rathausvorplatz. Der Bürgermeister wird - mal wieder erfolglos - den Rathausschlüssel gegen die Jecken verteidigen wollen.

Auftreten werden Die Joker, die Prinzen- und die Stadtgarde Opladen, der JTSC Leichlingen, das Leichlinger Männerballett und die Dürscheider Mellsäck. Ab 17 Uhr sorgt DJ Marcel Grimminger bei der Karnevalsparty im Zelt für Stimmung.

Am Samstag startet der Karnevalsumzug um 14.11 Uhr an der Bushaltestelle in Ziegwebersberg. Bislang haben sich für die närrische Parade 15 Festwagen, neun Fußgruppen und sechs Kapellen angekündigt. Ab 17.30 Uhr ist Afterzochparty, am Sonntag von 14 bis 18 Uhr Kinderkarnevalsparty im Zelt. Montag können sich die Jecken erholen, wenn sie nicht in die umliegenden Städte ausschwärmen, bevor am Dienstag ab 19 Uhr das Finale der Session ansteht. Dann werden die schönsten Fußgruppen und Festwagen des Zuges prämiert, mit einem Fackelzug schreiten die Karnevalisten zur Nubbelverbrennung.

Übrigens: Am Karnevalssamstag sind Bahnhof- und Landwehrstraße für den Autoverkehr von 10 bis 18 Uhr komplett gesperrt, die Innenstadt von 12 bis 18 Uhr.

