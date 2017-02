später lesen Leverkusen 19. RP-Schwadbud an Altweiber: Termin vormerken Teilen

2017-02-07

Freuen Sie sich schon närrisch auf die kommende, quasi unmittelbar bevorstehende RP-Schwadbud an Altweiber? Der echten Straßenkarnevalsparty in der Fußgängerzone Opladen? Wir tun es auf alle Fälle. Denn wenn am Altweiber-Donnerstag, 23. Februar, wieder kölsche Tön' durch die Opladener Fußgängerzone schallen, ist eines klar: Vor der Hütte der Rheinischen Post ist mächtig was los. Von Martina Wolter