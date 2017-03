später lesen Leverkusen 460 Mio. Bonus für Bayer-Mitarbeiter 2017-02-28T19:27+0100 2017-03-01T00:00+0100

Nörgler könnten monieren, Bayer knausere jetzt mit der Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter am Konzern-Erfolg des vergangenen Jahres. Für 2015 gab es 50 Mio. Euro mehr. Da hatte der damalige Konzernchef Marijn Dekkers einen Konzernumsatz von 46,3 Mrd. Euro erwirtschaftet - die Mitarbeiter wurden mit 510 Mio. Euro beteiligt. Im vergangenen Jahr hat der Konzern unter Werner Baumann noch ein bisschen besser hinter dem Komma abgeschnitten, nämlich mit knapp 46,8 Mrd. Euro - der höchste Umsatz in der bisherigen Konzerngeschichte. Und die Mitarbeiter in Deutschland will Bayer dann "nur"mit 460 Mio. beteiligen? Von Ludmilla Hauser