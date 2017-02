Leverkusen: 48 Sturm-Einsätze

"Do sinn mer mit alle Mann dobei", dieses Karnevalslied hatte für die Feuerwehrleute an Weiberfastnacht bis Freitagmorgen eine andere Bedeutung: Die Feuerwehrleute wurden zu 48 sturmbedingten Einsätzen gerufen. Die Einsatzorte waren über das gesamte Stadtgebiet verteilt, meldete die Feuerwehr gestern. Im Einsatz waren 120 Feuerwehrleute.

Es ging um umgestürzte Bäume, loses Material an diversen Baustellen (etwa um über 200 umherfliegende Dämmplatten) oder um lockere Verkehrsschilder. In der Spandauerstraße in Mathildenhof wurde laut Feuerwehr eine Person durch einen vom Dach gefallenen Gegenstand am Kopf verletzt.

Am Hammerweg beziehungsweise in Biesenbach wurden Telefonleitungen durch umgestürzte Bäume beschädigt. An der Ringstraße in Hitdorf krachten zwei Tannen auf das Dach des Kindergartens. Am Hitdorfer Kirchweg fiel ein Baum auf ein Gartenhaus. In Wiesdorf beschädigte ein entwurzelter Baum zwei Pkw.

(US)