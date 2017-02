Leverkusen: 900 feierten auf der Pänz-Sitzung

Noch sind Nils und Tim schüchtern und bleiben in der Nähe von Mutter Barbara Kuka. Als Zwergenfamilie haben sich die drei unter die rund 900 Gäste im Forum gemischt. Sicher werden schon bald auch der Zwei- und der Vierjährige unter den vielen Kindern auf der Kindersitzung der Roten Funken Freunde gefunden haben. Noch aber schauen die zwei auf die Bühne, auf der die Kindertanzcorps die Beine schwingen. Weil viele Mütter aus ihrem Kindergarten die Sitzung besuchen, seien sie auch gekommen, erzählt Mutter Barbara Kuka. "Wir sind ungefähr 20", sagt sie. Von Tobias Brücker

An eine Kindersitzung hat sie natürlich einen gewissen Anspruch, der Spaß für die Kinder steht dabei klar im Vordergrund. "Es ist super, dass die Kinder hier herumlaufen können", betont sie. Währenddessen rennen Kinder in Scharen an den Fenstern vorbei. Einige von den Kindern kommen wohl von den Geburtstagstischen, gut zu erkennen an den bunten Luftballons. Hier sitzt auch Emma, die neun Jahre alt wurde. 16 Freunde hat sie eingeladen. "Mir gefällt es gut hier", sagt sie, die sich gerne als Clown verkleidet hat. Mutter Bianca Mölle ist wichtig, dass die Kinder Platz haben und die Preise nicht zu hoch sind - mit dem Eintritt von fünf Euro ist sie vollends zufrieden. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 700 Besucher zur Sitzung kamen, ist die Zahl um 200 gestiegen. Das führt Anke Timm, Pressesprecherin und Literatin der Gesellschaft, auf die Optimierung des Programms zurück. Unter anderem ist ein Kinderzirkus dabei, der auch auf der Proklamation des Kölner Kinderdreigestirns auftritt. Und vom KiKa macht Tom Lehnel Musik für die Kids.

Quelle: RP