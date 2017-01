Leverkusen: 91 Jahre alte Mieterin friert in ihrer Wohnung

Der Winter ist da - und Babette Sprenger erlebt ihn besonders intensiv. Sie sitzt zwar vermeintlich geschützt in ihrer Wohnung, aber dennoch spürt sie die kalte Seite der Jahreszeit mehr als ihr lieb sein kann. Die Heizung in der Wohnung der 91-jährigen Frau aus Steinbüchel ist defekt. Sie muss in ihren eigenen vier Wänden frieren. Zunächst brachte die Vermieterin, das Wohnungsunternehmen Vonovia, Anfang Dezember zwei Heizlüfter vorbei, doch inzwischen sind mehrere Heizkörper defekt. Die kleinen Lüfter helfen Babette Sprenger nicht mehr weiter. Die Frau muss in ihrer Wohnung frieren.

Die letzte Schadensmeldung ist der Vonovia nach Auskunft eines Sprechers gestern Vormittag zugegangen. Daraufhin wurde Babette Sprenger der 12. Januar als Reparaturtermin vorgeschlagen. Sie sollte also etwa anderthalb Wochen in ihrer kalten Wohnung ausharren - und weiter frieren. Auf Nachfrage unserer Redaktion allerdings wurde der Termin für die Heizung vom 12. Januar auf heute vorgezogen. Man habe noch mal den Kontakt mit der Mieterin aufgenommen und am Mittwoch werde alles erledigt sein, hieß es. Vonovia habe Sprengers Fall nicht als Notfall eingestuft, weil ursprünglich nur ein Heizkörper defekt war. Jetzt sei die Sachlage aber anders.

Gerhard Sprenger hingegen sagt: "Wir haben ständige Probleme mit der Beheizung in dem Haus." Die Vonovia stelle sich "sehr bockbeinig" an, was Reparaturarbeiten anginge. Mal käme zwar ein Handwerker, aber gelöst würde das Problem nie ganz. "Das ist ein Flickenwerk", sagt Sprenger. Das gesamte Heizwerk sei marode, aber das zu ersetzen sei der Vonovia zu teuer. Dagegen hätte das Unternehmen zum neuen Jahr erneut die Miete erhöht. Sprenger befindet, dass "die Vonovia das gesamte Haus herunterkommen lässt". Er beklagt außerdem Kriminalität, Gewalt und sogar Prostitution.

Grundsätzliche Probleme mit der Heizanlage sind dem Wohnungsunternehmen indes nicht bekannt. Es sei zwar erforderlich, die Anlage regelmäßig zu entlüften, aber darin erschöpften sich auch die Probleme, sagte der Sprecher. Die Anlage sei zwar nicht mehr die jüngste, "schmiere aber auch nicht regelmäßig ab". Das Unternehmen wolle sich nicht aus der Verantwortung stehlen, sondern die Mieterin gut umsorgt wissen, betonte er. Normalerweise würde Vonovia Risikogruppen wie ältere Menschen auch ausquartieren und so der Kälte entziehen, sagte der Unternehmenssprecher. Die Vonovia ist Nachfolgerin der Deutschen Annington, sitzt in Bochum und Düsseldorf und hatte 2015 einen Umsatz von rund 2,8 Milliarden Euro.

