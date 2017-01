Auf der Autobahn 1 ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann fuhr auf einen Lastwagen auf.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr in Fahrtrichtung Köln zwischen Burscheid und dem Autobahnkreuz Leverkusen in Höhe Altenberger Straße. Die Autobahn ist ab Burscheid in Richtung Köln gesperrt. Gegen 12 Uhr soll die Sperrung schrittweise aufgehoben werden.

In der Autobahnmitte werden Sichtschutzwände aufgestellt, um Unfälle auf der Gegenseite zu vermeiden.

Ersten Angaben war der Senior am Steuer des Wagens auf der mittleren Spur unterwegs und scherte von dort aus in eine Lücke zwischen den Lastwagen auf der rechten Spur ein. Dort kam es zum Zusammenstoß.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Im vergangenen Jahr waren auf dem Streckenabschnitt der A1 mehrere Menschen ums Leben gekommen.

