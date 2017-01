später lesen Leverkusen A1-Brücke – Bürgerinitiativen reichen heute Klage ein FOTO: Miserius FOTO: Miserius Teilen

Twittern





2017-01-08T19:52+0100 2017-01-09T07:25+0100

Mit einer Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht wollen mehrere Bürgerinitiativen eines der wichtigsten Verkehrsprojekte in NRW stoppen: den Neubau der Leverkusener A1-Brücke. Die Gegner des Projektes reichen am heutigen Montag in Leipzig Unterlagen zur Klage ein.