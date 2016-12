später lesen Leverkusen Ampeln in Opladen und Lützenkirchen werden abgeschaltet Teilen

In der kommenden Woche müssen Verkehrsteilnehmer in Opladen und in Lützenkirchen wegen Montagearbeiten an Ampelanlagen mit Beeinträchtigungen und Sperrungen rechnen. Zunächst wird am Dienstag, 3. Januar, an der Kreuzung Rat-Deyks-Straße/Rennbaumstraße gearbeitet. Dazu wird die Ampel zwischen 9 und 15 Uhr abgeschaltet. Zudem wird die Linksabbiegespur von der Rennbaumstraße in die Rat-Deycks-Straße in Fahrtrichtung Opladen Bahnhof gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.