Leverkusen: Anwalt sieht Siegchance für A1-Klage

In nur einem von zehn Fällen, so sagt es der Experte, würde man ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gewinnen. Dennoch, glaubt Wolfram Sedlak, der von den Bürgerinitiativen für die Kombilösung an der A1 beauftragte Rechtsanwalt aus Köln, habe man "gute Chancen".

Henning Rasche Journalistenschüler

