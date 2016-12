Silvester 2016: Auch Leverkusen soll Silvester sicher sein

Die vielen Polizeikräfte in Köln sollen verhindern, was im vergangenen Jahr die Nachbarstadt in die Schlagzeilen brachte und Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies kürzlich als "neue Form von Attentat in Deutschland" bezeichnete. Fünf Einsatzhundertschaften aus NRW und mehr als 900 eigene Beamte werden in der Domstadt zusammengezogen, um vor allem den Bereich um Domplatte und Hauptbahnhof engmaschig zu überwachen, aber auch andere mögliche Brennpunkte wie Rheinbrücken, Altstadt und Ringe im Blick zu behalten.

Was bedeutet das für die Sicherheit in Leverkusen? Werden dort Polizisten abgezogen und in Köln eingesetzt? "Das wird nicht so sein", sagt Polizeisprecher Thomas Held. "An den Dienststärken des allgemeinen Streifendienstes ändert sich in Leverkusen nichts." Im Gegenteil, dort werde wie sonst in Silvesternächten auch, das Personal in den Wachen eher aufgestockt. Möglich sei zwar, dass einzelne Leverkusener Kripobeamte oder Polizisten aus dem Alarmzug nach Köln beordert würden. "Im Kölner Einsatz rund um den Dom werden keine Polizisten sein, die dann im Regeldienst in Leverkusen fehlen", versichert Held. Größere Gefahrenlagen in Leverkusen selbst erwartet die Polizei in der Silvesternacht nicht. Sollte es dennoch so sein, könne der diensthabende Polizeiführer nötige Kräfte jederzeit dorthin beordern.

Leverkusener, die zum Feiern nach Köln fahren, bittet der Polizeisprecher, "Augen und Ohren offen zu halten". Polizisten seien persönlich jederzeit ansprechbereit, ebenso telefonisch über 110. "Wir sind für jeden Hinweis dankbar." Besucher rund um den Dom müssten sich auf engmaschige Kontrollen der Polizei einstellen und gegebenenfalls etwas mehr Zeit einplanen. Die Polizei werde in diesem Jahr auch besonders auf den sachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern achten. "Wer Raketen aus der Hand abschießt oder Böller in Menschenmengen wirft, hat schlechte Karten und wird schnell aus dem Verkehr gezogen", sagt Held. Für besondere Fragen zur Silvesternacht in Köln hat die Polizei ein Bürgertelefon geschaltet unter 0221/229-7777.

Auch die Deutsche Bahn ist alarmiert. Züge und S-Bahnen werden in dieser Nacht besonders überwacht. "Die Deutsche Bahn arbeitet eng mit den Sicherheitsbehörden zusammen und hat in den vergangenen Wochen und Monaten die Einsatzkonzepte von DB Sicherheit und Bundespolizei stark verzahnt", sagt Bahnsprecher Stefan Deffner. Zudem habe die Bahn die Anzahl der Servicekräfte, insbesondere am Hauptbahnhof Köln, deutlich erhöht und setze auf "eine starke personelle Präsenz in der Silvesternacht, um den Betriebsablauf sicher zu stellen".

Alarmbereit ist auch die Leverkusener Feuerwehr. "Alle Wachen sind voll besetzt", sagt Brandamtsrat Thomas Leuschgens. 30 Einsatzkräfte stehen bereit. Erfahrungsgemäß beginne der Abend auf den beiden Wachen in Opladen und Manfort ruhig. Mitunter bleibe den Männern noch Zeit, zusammenzusitzen und etwa Kultsendungen wie "Dinner for one" oder "Ein Herz und eine Seele" anzuschauen. Doch spätestens mit dem Glockenschlag um Zwölf führe die Einsatzkurve steil hoch. Verbrennungen durch Feuerwerkskörper und durch Raketen entfachte Flachdachbrände seien die "Klassiker" in der Silvesternacht. Leuschgens mahnt die Leverkusener zur Vorsicht und rät: Nur geprüfte Feuerwerkskörper abbrennen, keine sogenannten "Polen-Böller" aus ungesicherten Quellen verwenden, Sicherheitsabstände einhalten und Kinder im Auge behalten, so der dreifache Vater.

