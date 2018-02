Leverkusen: Auf diesen Straßen "blitzt" die Stadt Temposünder

Im Stadtgebiet werden in den kommenden Tagen auf folgenden Straßen Tempokontrollen vorgenommen:

Heute: Am Alten Schafstall, Bahnstadtchaussee, Borkumstr., Feldstr., Hamberger Str., Heinrich-Claes-Str., Hitdorfer Str., Langenfelder Str., Lehner Mühle, Myliusstr., Norderneystr., Quettinger Str., Ringstr., Solinger Str., Stixchesstr. und Wiehbachtal

Mittwoch, 28. Februar: Am Neuenhof, Bismarckstr., Carl-Leverkus-Str., Dünnwalder Grenzweg, Grüner Weg, Heinrich-Lübke-Str., Heymannstr., In Holzhausen, Karl-Krekeler-Str., Kolberger Str., Kreuzbroicher Str., Lichstr., Nobelstr., Olof-Palme-Str., Quettinger Str., Rathenaustr., Rüttersweg, Stephanusstr., Straßburger Str.

Donnerstag, 1. März: Alte Landstr., Am Alten Schaftstall, Am Neuenhof, Am Scherfenbrand, Am Telegraf, Auf der Grieße, Borkumstr., Dhünnberg, Dohrgasse, Elbestr., Heinrich-Claes-Str., Maurinusstr., Solinger Str., Stixchesstr., Tannenbergstr., Von-Knoeringen-Str.

Freitag, 2. März: Auf'm Berg, Bahnstadtchaussee, Berliner Str., Burscheider Str., Dechant-Krey-Str., Elsbachstr., Feldstr., Fürstenbergstr., Görlitzer Str., Herderstr., Herzogstr., Kanalstr., Kolberger Str., Krummer Weg, Mühlenweg, Olof-Palme-Str., Quettinger Str., Willy-Brandt-Ring.

(mw)