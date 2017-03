später lesen Leverkusen Auftritt von türkischem Minister – Ratsbündnis appelliert an OB FOTO: Miserius/dpa FOTO: Miserius/dpa 2017-03-03T19:36+0100 2017-03-04T09:26+0100

Wegen des Auftritts des türkischen Wirtschaftsministers am Sonntag in Leverkusen fordern die Fraktionen von CDU, Grünen und Opladen Plus den Oberbürgermeister in einem Offenen Brief nachdrücklich auf, vom Mietvertrag mit dem türkischen Kulturverein zurückzutreten – "auch wenn dies eine juristische Auseinandersetzung nach sich ziehen würde".

