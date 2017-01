Leverkusen: Ausstellung gibt Einblicke in Psychosen

Auf Gut Landscheid wurde die Ausstellung "Grenzen erleben" eröffnet. Sie soll Einblicke ins Innenleben von psychisch erkrankten Menschen geben und helfen, die Krankheiten aus der Tabuzone zu holen. Von Ina Bodenröder

Am Ende des Tunnels steht ein Licht. Wie ein Hoffnungsschimmer sieht es allerdings nicht aus, grell schmerzt es in den Augen. "Ich bin so müde und traurig, alles ist so hoffnungslos, ich schaffe es nicht. Es ist so mühsam, jeder Schritt fällt mir schwer, es ist so sinnlos. Wozu lebe ich überhaupt?", flüstert eine Stimme, die sich zu dunklen Klängen ganz nah anfühlt. Bleierne Gewichte lasten auf den Schultern. Für manchen Gast ist es schwer, die Situation zu ertragen.

Doch er bekommt damit annähernd einen Eindruck, wie sich Menschen mit Depressionen fühlen. Seit gestern und bis Dienstag lässt die Ausstellung "Grenzen erleben" im Burscheider Gut Landscheid erahnen, wie das Innenleben psychisch erkrankter Menschen aussehen muss. "Es ist nur ein Bruchteil dessen, was jemand empfindet, der unter Depressionen oder Schizophrenie leidet", erklärt Acar Sar, Vorsitzender des Bündnisses gegen Depression im Rheinisch-Bergischen Kreis. Es hat die Ausstellung organisiert.

Ungewöhnliches für die Sinne

Die Gäste können einen Depressions- und einen Schizophrenieraum besuchen. Beide bieten durch spezielle künstliche Reizkombinationen Ungewöhnliches für die Sinne. Im Schizophrenieraum lassen sich die Erfahrungen eines Menschen nacherleben, der unter wahnhaften Störungen leidet: In einer Einkaufssituation hören die Teilnehmer permanent Geräusche und Stimmen, werden von fremden Personen abgelenkt, irritiert, gestört. "Wir richten uns mit der Ausstellung an Interessierte und Menschen, die selbst nicht betroffen sind", beschreibt Gabriele van der Mehr, zweite Vorsitzende des Bündnisses, versichert aber, dass durch die Teilnahme niemand gesund, geschweige denn krank werde. "Es schärft aber das Alltagsbewusstsein für die psychischen Krankheiten."

Jährlich sterben in Deutschland mehr als 10.000 Menschen durch Selbstmord, von denen ein großer Teil depressiv gewesen sein dürfte. Gezielt angesprochen werden sollen auch Jugendliche ab 15 Jahren, da Suizid in diesem Alter die häufigste Todesursache darstellt. Und obwohl Depression und Schizophrenie Krankheiten wie andere seien, würden sie immer noch tabuisiert und stigmatisiert, sagen die Organisatoren. "Die Menschen gelten als nicht leistungsfähig, zeigen Schwäche, haben einen ,an der Klatsche'", beschreibt van der Mehr die Vorurteile. Früher galt die "Melancholie" sogar als "Gottesstrafe".

Rosa Dibella und Ruth Holl gehörten gestern zu den ersten Besucherinnen und waren beeindruckt. Beide arbeiten im Integrationsfachdienst und haben mit den Krankheitsbildern beruflich zu tun. "Es ist hier schon etwas anderes, als wenn man beispielsweise ein Buch darüber liest. Man kann die Krankheit und was sie mit sich bringt förmlich erspüren", sagte Dibella. Entwickelt wurde die Ausstellung von der Caritas Traunstein, der Universität Salzburg und Betroffenen aus der Region. "Grenzen erleben" ist mehrfach preisgekrönt.

Die Ausstellung ist bis Dienstag, 10. Januar, täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Heute, morgen und Montag finden von 13 bis 14 Uhr Fachvorträge statt, am Dienstag, 14 Uhr, ein Abschlussvortrag. Gut Landscheid, Haus Landscheid 1-2, Burscheid.

