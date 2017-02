Leverkusen/Köln: Automaten-Bande auch in Leverkusen aktiv?

Die Polizei hat fünf Männer zwischen 24 und 42 Jahren festgenommen, die Mitglieder einer Geldautomaten-Bande sein sollen. Ob sie auch für die Sprengungen in Leverkusen verantwortlich sind, wird geprüft.

"Die Männer sind holländische Staatsbürger, die für die Taten immer nach Deutschland eingereist sind", berichtet Polizeisprecher Lutz Flaßnöcker. Die deutsche Polizei arbeite deshalb eng mit der niederländischen Polizei zusammen. Die Männer sollen Migranten aus Marokko und Surinam sein. "Sie waren sehr professionell ausgestattet."

Als zwei der fünf Verdächtigen in der Nacht zum Mittwoch versuchten, den Geldautomaten einer Bank in Hagen zu sprengen, schlug ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zu und nahm die beiden fest. Sie stammen möglicherweise aus der Täterszene, die seit zwei Jahren in Nordrhein-Westfalen als "Audi-Bande" für Furore sorgt. Bei dem Zugriff wurde einer der beiden Männer sowie ein Polizist von einem Diensthund leicht verletzt. Kurz darauf fasste ein SEK drei weitere Verdächtige in einem Parkhaus in Duisburg.

(sug)