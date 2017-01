Wintereinbruch: Bahnbrücke verschneit

Eine verschneite Bahnbrücke sorgte gestern Morgen für Verärgerung bei Bahngästen in Opladen.

Der neue Bahnübergang der Bahnhofsstadt gehört zwar noch offiziell der Deutschen Bahn, weil dieser noch nicht an die Stadt übergeben wurde, für den Winterdienst vor Ort ist jedoch die Stadt zuständig, wie die Pressesprecherin der Stadt, Julia Trick, auf unsere Nachfrage erklärte: "Grundsätzlich ist die TBL für die Schneeräumung und Streuung an dieser Stelle, wie an allen öffentlichen Straßen, verantwortlich. In diesem Fall wurde die Aufgabe allerdings an einen externen Dienstleister übertragen."

Laut Tricks Informationen wurde um 3.30 Uhr morgens auf der Brücke gestreut. "Doch das hat ganz offensichtlich nicht ausgereicht." Zum Berufsverkehr am Morgen war die Brücke erneut eingeschneit. Trick räumte ein Versäumnis ein: "Die Aufgabe des externen Dienstleisters wäre es gewesen, noch mal hinzugehen und nach zu streuen. Wir haben die TBL darauf hingewiesen."

(seg)