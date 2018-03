später lesen Leverkusen Bahnstadt: CDU will Akteneinsicht zum Kesselhaus 2018-02-28T19:07+0100 2018-03-01T00:00+0100

Der CDU geht die Entwicklung des Kesselhauses in der Bahnstadt nicht zügig genug. Seit längerem tue sich an dem Gebäude - liegt zentral an der Bahnstadtchaussee - nichts, moniert die Union und beantragt Akteneinsicht bei der Stadt, und zwar für den Ratsherrn Paul Hebbel.