Unfall in Leichlingen

In Leichlingen ist am Freitagmorgen ein IC mit knapp 20 Passagieren gegen einen Baum gefahren. Die Strecke ist voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt. Die Fahrgäste wurden mit Taxis weiter befördert.

Der Unfall geschah gegen 5:25 Uhr in Leichlingen nahe des Hülserwegs. Ein Baum war auf eine Oberleitung gefallen. Der Zug fuhr dagegen, obwohl der Zugführer noch versucht hatte, zu bremsen, berichteten Rettungskräfte. Die Oberleitung riss ab, so dass der Zug ohne Strom war. Das Führerhaus wurde dabei beschädigt.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Die knapp 20 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Leichlingen unterstützte den Notfallmanager der Bahn bei der Evakuierung des Zuges. Die Feuerwehrleute begleiteten die Passagiere über eine Treppe am Bahndamm nach unten zu einem Feldweg. Per Taxi ging es für die Fahrgäste nach Dortmund und Köln. Die Passagiere blieben im Zug bis gegen 7:20 Uhr ausreichend Taxen in der Nähe der Unfallstelle bereitstanden.

Kein Ersatz für die Züge von National Express

Die Zugstrecke ist aktuell noch in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nach Auskunft der Bahn muss zunächst der Mast der Oberleitung repariert werden. Der Fernverkehr auf der Strecke Köln-Wuppertal wird über Düsseldorf umgeleitet. Im Regionalverkehr sind die Linien RE 7 und RB 48 betroffen.

Nach Auskunft der Pressestelle von National Express wird der Bahnhof Leichlingen derzeit nicht angefahren. Ein Ersatzverkehr konnte am Morgen nicht eingerichtet werden, da wegen des Schülerverkehrs keine Busse zur Verfügung standen. Auch im Laufe des Tages wird kein Ersatzverkehr eingerichtet. Das Unternehmen verweist auf die Linienbusverbindungen nach Opladen mit Umstieg am Busbahnhof Leichlingen.

Züge ab Opladen werden über Düsseldorf umgeleitet. In der Gegenrichtung fahren RB 48 und RE 7 von Vohwinkel über Düsseldorf nach Opladen. An den Bahnhöfen Solingen, Hahn und Gruiten gibt es Verbindungen über S-Bahnen nach Düsseldorf.

Aktuelle Informationen zu Störungen auf der Strecke kommuniziert National Express über Whatsapp.

Die Sperrung dauert nach Auskunft der Bahn voraussichtlich bis 11 Uhr. Aktuell wird der Fernzug Köln-Dresden mit einer Diesellock abgeschleppt.