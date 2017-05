Leverkusen: Bauverwaltung will vier Brücken sanieren lassen

Die Übergänge für Fußgänger und Radfahrer sind in die Jahre gekommen und müssen aufgebessert werden.

Die Stadt Leverkusen will vier Brücken sanieren. Darunter die Fuß- und Radfahrerbrücke zwischen Schloss Morsbroich und Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, die über den Karl-Carstens-Ring (Ostring) führt. Die Kosten liegen bei 465.000 Euro. Dieses wichtige Verbindungsstück zwischen Alkenrath und Schlebusch soll während der Bauzeit immer nutzbar bleiben, verspricht die städtische Bauverwaltung in einem Arbeitspapier für die Politik. Nur bei einer Betonreparatur muss die 170 Meter lange Brücke an einem Wochenende für einen Tag gesperrt werden. Sanierungsstart ist Anfang der Sommerferien. Die Bauarbeiten am Beton, den Geländern und am Bodenbelag dauern insgesamt drei Monate. Die Brücke wurde 1971 gebaut.

Ebenfalls zur Überholung steht die rund 51 Meter lange Fußgängerbrücke über den Willy-Brandt-Ring an der Einmündung Heymann-Straße an. Kosten: 150.000 Euro. Der Stahlüberweg stammt aus dem Jahr 1989 und soll bei guter Wartung 100 Jahre halten, schreibt die Stadt. Bei der Überprüfung stellten die Fachleute beschädigte Beläge an Brücke und Treppen fest. Auch die Beschichtungen des Stahls sind fehlerhaft. Kurz: Der Rost greift um sich. Für die Arbeiten wird die Brücke in den Sommer- und Herbstferien gesperrt.

In den Sommerferien wird dazu laut Stadt eine Fahrspur auf dem Brandt-Ring blockiert sein. Während des Berufsverkehrs sollen aber morgens in Richtung Chempark und abends in Richtung Schlebusch zwei Spuren frei sein.

Nach den Sommerferien lässt die Stadt noch die Fuß- und Radfahrerbrücken über die Wupper in Höhe Tierheim Reuschenberg sowie zwischen Bürrig und Rheindorf neben der Eisenbahnlinie sanieren. Kosten für die 1977 und 1982 gebauten Übergänge: 110.000 und 70.000 Euro. Auch an diesen Brücken nagt der Rost oder es müssen Holzstufen gegen Aluminiumteile ausgetauscht werden. Die Arbeiten, die nacheinander erfolgen, dauern jeweils sechs Wochen. Die Brücken werden dafür ganz gesperrt, meldet die Stadt.

(US)