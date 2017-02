Leverkusen: Bayer hat die Lampen an

Einige Monate nachdem das Bayer-Kreuz mit neuen Glühbirnen ausgestattet worden ist, sind schon wieder einige Birnen defekt. Einmal im Jahr überprüfen Techniker die Funktionstüchtigkeit der Birnen am Kreuz.

Wer genau hinsieht, der entdeckt die defekten Lampen. An einigen Stellen hat das Lichtermeer in 120 Metern Höhe ein paar Risse. Nicht ganz einwandfrei ist das Bayer-Kreuz, das Wahrzeichen einer Stadt und eines Konzerns, ausgeleuchtet. Wie in jedem Haushalt geht auch bei den neuen LED-Birnen mal eine (oder mehrere) kaputt. Doch anders als in der heimischen Küche, reicht dem Chemieriesen kein Klapphocker, um eine neue Lampe einzuschrauben.

Einmal im Quartal überprüfen Techniker die Funktionstüchtigkeit der 1710 LED-Lampen. Wenn eine oder mehrere defekt sein sollten, werden diese ersetzt. Ein Bayer-Sprecher erläutert, dass auch nach "äußeren Ereignissen" ein Kontrollblick auf das Kreuz geworfen werde. Etwa nach großen Hagelschlägen, Stürmen oder Gewittern fahren Techniker ebenfalls hinauf, um sich ein Bild vom Kreuz zu machen.

Im vergangenen Jahr hat Bayer die LED-Birnen, die seit 2009 das Kreuz bilden, durch modernere Lampen ersetzt. Auf diese Weise würden 20 Prozent Energie eingespart. Die neue LED-Technik sei außerdem heller als die alte. Es handelt sich um Vier-Watt-Leuchtdioden der Energieeffizienzklasse A+. Weil diese Lampen statt 130 Gramm nur noch 40 Gramm wiegen, werde außerdem die mechanische Belastung des Bayer-Kreuzes reduziert, wie das Unternehmen erläutert.

(her)