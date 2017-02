Leverkusen: Bei Kremp ist "Alles beim Alten?!"

Gefragt ist er. Begabt ist er. Und fürs Fernsehen bestens gebucht. Derzeit steht der Leverkusener Schauspieler Jan-Gregor Kremp wieder in München für die Krimi-Reihe "Der Alte" vor der Kamera. Mit dem Serien- Titel spielt er auch im Namen des Bühnen-Programms, das am Samstag Premiere hat. Von Gabi Knops-Feiler

Eigentlich könnte man meinen, der Mann hat es gut. Der 54-Jährige lebt ziemlich zufrieden mit Frau, Sohn und zwei Hunden in einem schönen Häuschen in Leverkusen. Und doch ist es ganz normal, dass er sich selbst und sein Leben hinterfragt. Völlig unaufgeregt, ziemlich persönlich und ohne jede Arroganz. Und weil Jan-Gregor Kremp - einer der bekanntesten deutschen TV- und Kinodarsteller der Gegenwart - eben Schauspieler ist, tut er dies öffentlich. Zum Glück für sein Publikum. "Alles beim Alten?!" heißt das Stück, in dessen Titel er souverän und doppelsinnig mit seiner populärsten Rolle spielt.

Darin setzt Kremp seine ganz eigene Wahrnehmung der Welt in Szene - witzig, unkonventionell und engagiert. Um was genau dreht sich das Programm?

"Es geht um Fragen, die man sich in meinem Alter stellt", sagt Kremp. Zum Beispiel, ob es gut ist, wenn alles beim Alten bleibt. Oder was noch kommen kann in diesem Lebensabschnitt. Manchmal sei man froh, sagte der Leverkusener, wenn alles beim Alten sei. Etwa, dass man noch auf diesem Globus weile. Viele weitere Fragen würden sich aufdrängen. "Bist du jetzt da oder willst du noch mal irgendwas Neues ausprobieren?"

Ja, was würde Kremp denn gerne tun? "Zeiten frei schaffen", antwortet der Schauspieler spontan. Dann wird er differenzierter: "Ich würde gerne mehr Zeit mit meiner Frau verbringen." Es gebe noch viele Städte, die sich beide zusammen anschauen wollten. "Oder ein bisschen durch die Natur wandern, ohne dass das Handy klingelt", merkt Jan-Gregor Kremp an - und kommt wieder auf das neue Programm zu sprechen. Das setze sich aus vielen kleinen Stücken zusammen, schildert der Darsteller. Er trage Gedichte und Fremdtexte vor. Zahlreiche Geschichten aus dem Schauspielerleben habe er selber geschrieben. Es seien Dinge, die sich so tatsächlich ereignet haben. "Weil ich weiß, dass das die Leute interessiert", begründet er. Kostprobe: Eine Geschichte erzählt davon, wie es ist, in Leverkusen einkaufen zu gehen und als "Herr Kommissar" - Kremp spielt die Hauptfigur im ZDF-Krimi "Der Alte" - erkannt zu werden. Er freue sich, sagt der 54-Jährige, wenn ihm die Leute zwinkernd fragten: "Na, Herr Kommissar, haben Sie heute frei?"

Um was geht es noch im "Alles beim Alten?!"? Um die Liebe, das Verlassenwerden und den Tod. "Wie das so ist, im klassischen Theater", fügt Kremp hinzu. Wie ein roter Faden ziehen sich Musik und Gesang durch die Vorstellung, die Kremp mit seinem alten Freund und Kollegen, dem Musiker und Musikkritiker Olaf Weiden gestaltet. Wie es zur Idee dieses Abends kam, fasst der Leverkusener so zusammen: Im Grunde blicke er, Kremp, mit den Augen seines Sohnes (19) in den Spiegel. Leo quäle sich gerade mit dem Gedanken, was er eigentlich machen wolle. "Das war bei mir nicht anders", gibt Kremp zu. Er habe - wie sein Vater - Schulmusik mit den Hauptfächern Klavier und Trompete studiert und gemerkt, dass das nichts für ihn sei.

Kremp warnt vor dem Mythos Heimspiel. "Das gibt es nicht", betont er. "Sobald man das denkt, wird es ein schweres Spiel. Das sieht man an Bayer Leverkusen. Ich gehe wie immer mit voller Konzentration in die Vorstellung. Aber ich freue mich natürlich, dass die Premiere in meiner Heimatstadt ist. Das ist mir schon wichtig und insofern doch etwas Besonderes."

Eine Tournee wird es nicht geben. Das funktioniere nicht, weil er immer wieder nach München müsse, sagt Kremp und zeigt auf Drehbücher: "Das muss ich mir alles noch draufschaffen." Aktuell werden zwei neue Folgen von "Der Alte" gedreht. Aber es werde rund 20 Auftritte im Jahr geben, verspricht Kremp.

Quelle: RP