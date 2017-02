später lesen Leverkusen Bewährungsstrafe für Raubüberfall im Drogenmilieu Teilen

Ein Leverkusener war an einem Raubüberfall auf einen Drogenhändler in seiner Wohnung beteiligt. Der Mann muss zwar erst einmal nicht ins Gefängnis, ist aber an strenge Auflagen gebunden. Von Siegfried Grass