Die Kölner Kultband hat einen Opladener Musiker als neues Mitglied auserkoren. Was gerüchtehalber schon die Runde machte, wurde am Dienstag bestätigt: Peter Schütten geht in den Ruhestand, Pit Hupperten tritt an seine Stelle in der Band. Von Gabi Knops-Feiler

In der Lanxess-Arena stand Pit Hupperten schon mit Herbert Grönemeyer und Tommy Engel auf der Bühne. Seit Dienstag dürfte dieser Ort für den 42-jährigen Leverkusener eine ganz neue Bedeutung erlangt haben. Denn dort wurde das große Geheimnis gelüftet und zugleich allen Spekulationen ein Ende gesetzt: Pit Hupperten gehört ab April zur neuen Stammbesetzung der ältesten Kölner Mundartgruppe "Bläck Fööss". Er soll Peter Schütten ersetzen.

Der bald 74-Jährige will sich allmählich aus der ersten Reihe zurückziehen und nur noch hin und wieder "bei speziellen Projekten" der Band dabei sein. Er wolle, so lange er sich noch fit fühle, mehr Zeit mit der Familie, speziell seiner 14-jährigen Tochter verbringen, nannte er als Grund. "Außerdem bin ich der Meinung, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt für einen Generationswechsel ist. Wir wollen ja alle, dass die Band noch viele Jahre existiert." Zudem wolle er nicht mit dem Rollator auf die Bühne kommen.

Hupperten ist kein zweiter Schütten

"In dem Wissen, dass Peters Stimme unverwechselbar und nicht ersetzbar ist, hat die Band bewusst nicht nach einem zweiten Peter Schütten gesucht", erläuterte der Fööss-Pressesprecher. "Sondern nach jemand, der zwar gesanglich und musikalisch in der gleichen Liga spielt, jedoch ein vollkommen eigenes Profil in die Band bringt." Man sei überzeugt, in Pit Hupperten den Richtigen gefunden zu haben, da er mit seinen instrumentalen und gesanglichen Fähigkeiten sämtliche Anforderungen der extrem großen und abwechslungsreichen musikalischen Bandbreite des Bläck-Fööss-Kataloges erfülle.

Pit Hupperten ist in Leverkusen und Umgebung kein Unbekannter. Bereits als 14-Jähriger gründete der gebürtige Opladener die Band "Sentinels". Ab 1994 startete er mit seiner Showband "Pit Hupperten und die Allerwertesten" und vielen weiteren Projekten durch. Noch bis März tourt der Lokalmatador mit der Jakob Hansonis Band unter der Überschrift "Space Oddity - A tribute to the man who fell to earth" durch Deutschland und präsentiert Songs von David Bowie. "Ich freue mich riesig, ein Fooss zu werden, und hoffe, das geht noch viele Jahre so weiter", sagte Hupperten.

Gerüchte gab es schon lange

Er sei mit den Fööss aufgewachsen und kenne viele der insgesamt 400 Titel. "Man hat das ganze Leben immer die Musik im Ohr - das hört nicht auf", ergänzte er. Keyboarder Andreas Wegener schilderte eine Anekdote am Rande: Die Presse habe schon vor einem Jahr über Pit Hupperten bei den Bläck Fööss geschrieben. "Zu diesem Zeitpunkt hat noch niemand an Pit gedacht. Aber danke für den Tipp." Man habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen, sagte Schütten. "Er bringt das mit, was die Fööss brauchen", urteilte Wegener. Hupperten sei ein absoluter Profi und, abgesehen von den musikalischen Dingen, ein "netter Typ", der eine gewisse Ruhe ausstrahle. Von daher passe man gut zusammen.

Während der nächsten zwei Jahre wird Hupperten nicht nur der Neue bei den Bläck Fööss sein, sondern auch seine anderen Projekte weiter verfolgen. Ob und wann er von Opladen nach Köln umzieht, vermochte Hupperten noch nicht zu sagen.

Quelle: RP