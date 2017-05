Leverkusen: Buchhandlung Gottschalk - zum 70. gibt's Gote und Englisch

Zwei Jahre nach Kriegsende wurde in Schlebusch die Buchhandlung Gottschalk gegründet. In diesem Jahr feiert der Familienbetrieb den 70. Geburtstag mit diversen Veranstaltungen rund ums Lesen. Von Monika Klein

Zum Auftakt des Jubiläumsprogramms kommt am Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr der ehemalige Leiter und Mathematiklehrer des Landrat-Lucas-Gymnasiums, Heinz Klaus Strick, in die Buchhandlung an der Mülheimer Straße. Er stellt dort sein soeben erschienenes Buch "Mathematik ist schön!" vor.

Am Samstag, 6. Mai, feiert Schlebusch den traditionellen Kindertag, und die Buchhandlung von Manfred Gottschalk beteiligt sich daran mit einigen Aktionen für die Kleinen. Für die Kunden gibt es an dem Tag verschiedene (Jubiläums-)Geschenke.

Für die Mai-Ausgabe der Reihe "museum litterale", die von der Buchhandlung Gottschalk seit mehr als einem Jahrzehnt in Kooperation mit dem Museum Morsbroich veranstaltet wird, gibt es noch ein paar nicht abgeholte Karten, weist Manfred Gottschalk hin. Dass sie in der Pause mit einem Imbiss verwöhnt werden, kennen und schätzen die "museum litterale"-Besucher schon längst.

Aber am Donnerstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr geht es gleich auch um kulinarische Literatur. Zu Gast im Gartensaal von Schloss Morsbroich ist dann der WDR-Radiokoch Helmut Gote. (Eintritt inklusive Imbiss 24 Euro im Vorverkauf, 28 Euro an der Abendkasse).

Fünf Tage später, am Dienstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr kommt Andreas Englisch, der stets zum amüsanten Plaudern aufgelegte Korrespondent aus dem Vatikan, zu einem Vortragsabend über den derzeitigen Papst nach Leverkusen. Titel des Abends: "Franziskus - Kämpfer im Vatikan".

Mitreißend und kompetent ermöglicht Englisch einen Blick hinter die Kulissen des Vatikans und erläutert, wie sich im Konklave die Machtverhältnisse zugunsten von Papst Franziskus verschoben haben.

Diese Höhepunkt-Veranstaltung der Jubiläumswochen findet in entsprechendem Rahmen statt - nämlich in der Friedenskirche in der Waldsiedlung, Merziger Straße (Eintritt für den Abend: 18 Euro). Auch für diese Veranstaltung gibt es noch Karten.

Tickets in der Buchhandlung Gottschalk, Mülheimer Str. 8, 0214 5681, www.buchhandlung-gottschalk.de

Quelle: RP