Leverkusen: Busse fahren an den Feiertagen zu anderen Zeiten

Busse fahren an den Feiertagen zu anderen Zeiten

An Heiligabend verkehren die Busse der Wupsi im planmäßigen Samstagsverkehr. Die Nachtlinien fahren an Heiligabend jedoch nicht. Das müssen Sie wissen.

Susanne Genath (sug) ist Redakteurin in Leverkusen.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag fahren die Linien anhand des regulären Sonn- und Feiertagsfahrplans, ebenso an Neujahr. An Silvester fahren die Wupsi-Linien ebenfalls im planmäßigen Samstagsverkehr. Einige Fahrten fallen allerdings aufgrund von zu erwartenden Verkehrsbehinderungen wegen Feiern und Feuerwerken aus oder ein verkürzter Linienweg wird gefahren. Die Nachtlinienverkehre werden Silvester ausnahmsweise um eine Stunde nach hinten verlegt.

Die Nachtlinien N21, N23 und N24 fahren an Silvester um 1.10, 2.10 und 3.10 Uhr ab "Leverkusen-Mitte". Die Nachtlinie N20 von Leverkusen nach Langenfeld fährt um 1.27, 2.27 und 3.27 Uhr ab "Opladen, Busbahnhof". Ebenfalls am Opladener Busbahnhof starten die N22 um 1.03, 2.03 und 3.03 Uhr und die N25 um 1.25, 2.25 und 3.25 Uhr.

Die Wupsi-Kunden-Center bleiben an Heiligabend und Silvester geschlossen. Am 27., 28., 29. und 30. Dezember sowie ab dem 2. Januar sind sie wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet.

(sug)