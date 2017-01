später lesen Kommentar Das Ende der Normalität Teilen

Bruno Bermes ist ein engagierter Schulleiter - und eine Frohnatur . Wohl nur deshalb hat es der Schulleiter in einer gemeinsamen Kraftanstrengung mit Kollegiums-Mitstreitern und Schülern geschafft, die heiß geliebte Schulkarnevalsfeier zu retten - trotz dramatischer städtischer Auflagen. Andere haben nicht so viel Glück: Die Sitzung der KG Rhingdörp in der Aula der Käthe-Kollwitz-Schule steht vor dem Aus, weil die neuen Brandschutzrichtlinien nur noch 440 statt 490 Sitzplätze erlauben. Zudem muss der Raum für die Bewirtung entfallen.