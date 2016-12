Leverkusen: Das große RP-Silvester-Preisrätsel

Hollywood hat seinen Oscar. Und Leverkusen und sein Umland? Haben ebenfalls zahlreiche Trophäen zu bieten. Wer kennt sie?

Die bedeutendste Auszeichnung der Filmbranche weltweit heißt offiziell eigentlich "Academy Award of Merit". Wie sie zu ihrem Spitznamen gekommen ist - längst markenrechtlich geschützt -, dazu gibt es mehrere Versionen. So wird einer Sekretärin der verleihenden US-Film-Academy die Taufe zugeschrieben ("Der sieht ja aus wie mein Onkel Oscar!"), aber auch dem Filmproduzenten Walt Disney, der sich 1932 für seinen "Oscar" bedankt haben soll.

Ob es wohl um die Namen der Preise, die in Leverkusen und Umgebung verliehen werden, ähnliche Rätsel gibt? Möglich, aber dies wird später zu klären sein. Heute geht es schlicht um die Frage: Wie heißen sie? Für unser großes RP-Silvester-Preis-Preisrätsel haben wir zwölf lokale Kostbarkeiten ausgesucht, die sich für auswärtige Ohren einigermaßen unvertraut anhören. Zu jeder Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine richtig ist.

Und so können Sie mitmachen: Rufen Sie Ihren Internetbrowser auf und geben Sie als Adresse www.rp-online.de/silvester-leverkusen ein. Dort klicken Sie durch die Antworten, am Ende gibt es eine Möglichkeit, Namen und Adresse zu hinterlassen. Teilnehmen kann man auch per Postkarte. Notieren Sie die zwölf Antworten zu den Fragen mit den Lösungen in der Form 1)a 2)b 3)c usw. und schicken Sie uns Ihre Lösung an Rheinische Post, Redaktion Leverkusen, Bahnhofstraße 2a 51379 Leverkusen. Oder per Mail an redaktion.leverkusen@rheinische-post.de Einsendeschluss ist der 4. Januar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das gibt es zu gewinnen: Wir verlosen fünf Gutscheine für einen Einkauf bei MediaMarkt im Wert von je 50 Euro. Darüber hinaus haben wir fünf Gutscheine von Rewe im Angebot. Einkaufswert jeweils 30 Euro. Außerdem zehn Gutscheinbücher mit jeweils 247 Angeboten aus Gastronomie, Shopping und Freizeit. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Die Auflösung liefern wir in der Ausgabe der Rheinische Post am nächsten Samstag, 7. Januar. Und nun viel Spaß beim Rätselraten!

1. Womit würdigt der FDP-Ortsverband Mettmann regelmäßig einen freisinnigen Mettmanner?

a) Mit dem Fidelen Freidemokraten

b) Mit dem Liberalen Pfiffikus

c) Mit dem Lustigen Witwer

2. Was hat der katholische Sozialverband KKV mit seinem Monheimer Vorsitzenden als Auszeichnung im Angebot?

a) Den ehrbaren Kaufmann

b) Den käuflichen Ehrenmann

c) Den Kaufmann von Venedig

3. Beim Neujahrsempfang der Stadt Langenfeld gibt es neben der Ehrenmedaille stets eine weitere Auszeichnung. Welche?

a) Heimatschutzpreis

b) Schutzengelpreis

c) Umweltschutzpreis

4. Die Stadt Heiligenhaus verleiht als höchste eigene Auszeichnung . . .

a) den Schmiedetaler?

b) die Schlotschmetmedaille?

c) die Schloss- und Beschlägeurkunde?

5. Mit welcher Auszeichnung wurden Personen, Initiativen oder Gruppen bisher nach Abschluss des Mettmanner Weihnachtsmarktes prämiert?

a) Mit der Goldenen Ehrenblotsche

b) Mit dem Mettmanner Eimer

c) Mit der Silbernen Blotschennadel

6. Die Haaner Heimatfreunde verleihen alljährlich den "Jakob-Litsch-Preis" und würdigen damit Verdienste um das Haaner Brauchtum und die "aul Sprook", das Haaner Platt. Der Preis ist benannt nach dem alten Heimatforscher. Litsch war Postangestellter. Womit lieferte er die Pakete und Päckchen aus?

a) Mit einem Fahrrad mit Lastenkorb

b) Mit dem ersten Haaner Motorwagen

c) Mit einer Schubkarre

7. Die Hildener Karnevalisten haben bis zum Jahr 2012 alljährlich einen Prominenten gekürt mit dem . . .

a) Hilden-Pitter?

b) Itter-Litter?

c) Jecken Ritter?

8. Wie heißt die Auszeichnung, die der FDP-Stadtverband Ratingen an besondere Personen verleiht?

a) Platter Dumen

b) Drei-Königs-Preis

c) Goldener Löwe

9. Der Verein "Leverkusen - ein starkes Stück Rheinland" würdigt Leverkusener, die sich um die Stadt verdient gemacht haben, mit einer Bronzestatue von Kurt Arentz. Was bildet sie ab?

a) Die Leverkusener Rheinbrücke

b) Den Leverkusener Löwen

c) Das Bayer-Kreuz

10. Womit wird in Leverkusen seit mehr als 40 Jahren einmal im Jahr die schönste Kleingartenanlage ausgezeichnet?

a) Mit dem goldenen Spaten

b) Mit der silbernen Gießkanne

c) Mit der bronzenen Spitzhacke

11. Die Biologische Station Urdenbacher Kämpe in Monheim vergibt was?

a) Den Altrhein-Uhu

b) Den Auenkauz

c) Den Feuchtgebieter

12. Womit trägt der CDU-Ortsverein Langenfeld-Wiescheid zur fünften Jahreszeit bei?

a) Mit dem Schwarzen Peter

b) Mit dem Schwarzen Kater

c) Mit dem Schwarzen Freitag

Quelle: RP