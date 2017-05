später lesen Landtagswahl Nrw Das sind die Kandidaten 2017-05-04T19:22+0200 2017-05-05T00:00+0200

Am 14. Mai ist Landtagswahl in NRW. Im Wahlkreis 22, bestehend aus den Kommunen Wermelskirchen, Burscheid, Leichlingen, Odenthal, Kürten und Overath, ist der CDU-Mann Rainer Deppe Favorit.Seit mehr als 15 Jahren ist der Wahlkreis 22 fest in der Hand der Union. Seine Hauptkontrahentin ist eine 26-Jährige SPD-Politikerin aus Burscheid.