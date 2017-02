später lesen Leverkusen Das verdienen die sieben Manager an der Bayer-Spitze 2017-02-22T17:53+0100 2017-02-23T00:00+0100

Ob er seine Jahresvergütung nach der Monsanto-Übernahme in Richtung des Gehalts von Monsanto-Chef Hugh Grant anpassen werde, fragte ein Journalist gestern Bayer-Chef Werner Baumann bei der Vorstellung der Bilanzzahlen. Baumann verdiene 5,6 Mio. Euro, Grant immerhin das Doppelte, argumentierte der Frager. Werner Baumann reagierte nüchtern-sachlich: "Wir sind ein Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland. Und ich kann für den ganzen Vorstand sprechen: "Wir fühlen uns gut vergütet." Wie die Spitzenmanager in den USA bezahlt würden, sei "irrelevant".