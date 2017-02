Leverkusen: Der neue Aufzug im GBO-Parkhaus läuft - und begeistert die Autofahrer

Kurz bevor sich die Türen öffnen, ertönt eine an ein Navi erinnernde Stimme, die seicht das jeweilige Stockwerk ankündigt. Das Display im Innenraum leuchtet auf, die Türen öffnen sich. Seit Mitte der Woche ist der Fahrstuhl in Betrieb und bringt seine Passagiere zügig von Etage zu Etage. Von Dorian Audersch

Ein älteres Ehepaar steigt aus, andere fahren weiter. Es geht in die vierte Etage. Bis zu 21 Personen passen in den neuen Aufzug, der seit Mitte der Woche im Parkhaus an der Kantstraße in Betrieb ist. Fassungsvermögen: 1600 Kilogramm.

Zügig bringt die alltagserleichternde Technik ihre Passagiere an den gewünschten Zielort. Schon am ersten Tag ist der Fahrstuhl in der Mitte des Parkhauses stark frequentiert - auch wenn das Drumherum bisweilen noch an eine Baustelle erinnert. "Prima", bewertet eine Rentnerin die neue Errungenschaft - und das Beste sei: "Er läuft." Das allein sei schon ein Grund zur Freude, sagt die Marktbesucherin: "Der Aufzug hebt sich damit wohltuend von dem am Opladener Bahnhof ab, mit dem es immer wieder Probleme gibt." Eine andere Autofahrerin empfindet den geräumigen Fahrstuhl ebenfalls als große Hilfe. "Ich habe mein Auto abgestellt, ohne zu wissen, dass er schon in Betrieb ist - aber so ist es umso besser."

In der Vergangenheit hatte es mit dem - inzwischen stillgelegten - Aufzug im Treppenhaus des Parkhauses immer wieder Ärger gegeben. Unzuverlässig war er, und laut GBO-Vorstandsmitglied Alexander Dederichs ist er auch nicht mehr zeitgemäß. Eine Reaktivierung mache keinen Sinn: "Der Aufzug entspricht nicht mehr den Normen", betont Dederichs.

Rund 250.000 Euro habe die neue Fahrstuhlanlage gekostet. Die Bauzeit betrug rund acht Monate.

Dass bisher nur die linke Seite in Betrieb ist, sei planmäßig. Der zweite auf der rechten Seite wird Anfang Mai in Betrieb gehen - kurz vor der Eröffnung des neuen Rewe-Marktes, für den die Aufzüge laut GBO-Geschäftsführer Bernd Fass Teil der direkten Anbindung sein sollen: "Deswegen haben sie auch die entsprechende Größe und Kapazität, zum Beispiel für Einkaufswagen."

Seit mehr als zwei Jahren erfährt das Parkhaus an der Kantstraße einen steten Wandel. Der GBO, der auf dem benachbarten Grundstück das Wohn- und Geschäftshaus errichtet, hatte bereits neue Lesegeräte für die Park-Karten, eine Videoanlage und Lautsprecher installiert. In den kommenden Monaten sollen das Parkhaus und die Großbaustelle weiter verbunden werden.

Quelle: RP