Leverkusen: Die Covestro-Aktie

Zwei Jahre, zwei Banker, ein Laie und imaginäres Geld, das virtuell in Börsenpapiere dreier Leverkusener Unternehmen investiert wird. Klar, wer da den Kürzeren zieht. - Oder eben nicht. Die beiden Banker setzten auf Bewährtes: Aktien von Bayer und Lanxess. Für mich, den sicherheitsorientierten Laien, blieb Börsenneuling Covestro. Wie dessen Aktien sich entwickeln würden? Ein absolutes Wagnis. Da braucht's Vertrauen. Kurz nach Start des Börsenspiels stieg das Covestro-Papier in den MDax auf. Der ursprüngliche Einstiegskurs von um die 24 Euro hat sich in der Zwischenzeit mehr als verdreifacht auf rund 85 Euro zum Stichtag 13. Dezember. Im Vergleich zum Start unseres Börsenspiels im Dezember 2015 hatte sich die "Performance", wie die Fachleute sagen, bei 142 Prozent einsortiert. Und - ein bisschen Freude und Genugtuung darf sein - hat die beiden Konkurrenten locker, man möchte fast sagen haushoch, geschlagen.