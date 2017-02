Leverkusen: Die fünfte Container-Anlage für Flüchtlinge wird in Kürze belegt

Bürger konnten sich jetzt das neue Heim in Küppersteg anschauen. Es bietet Platz für 180 Menschen. Von Siegfried Grass

"Zweckmäßig sollen die Räume für Flüchtlinge sein, die in Leverkusen untergebracht werden müssen. Allerdings keinesfalls luxuriös." Das stellte der Leverkusener Sozialdezernent Markus Märtens noch einmal heraus. Zusammen mit Oberbürgermeister Uwe Richrath stand er am Dienstagabend den über 100 Bürgern, die sich die neue Container-Unterkunft Heinrich-Claes-Straße im Rahmen eines "Tags der offenen Tür" ansahen, Rede und Antwort.

Die ersten Bewohner sollen nach den Karnevalstagen in der Küppersteger Unterkunft einziehen; etwa 20 Personen werden von dem Standort Sandstraße nach Küppersteg verlagert. Die Opladener Flüchtlingsunterkunft Sandstraße soll in nächster Zeit saniert und ausgebaut werden.

Damit hat die Stadtverwaltung Leverkusen die fünfte Container-Anlage für Flüchtlinge in Betrieb genommen. Weitere Standorte sind "Im Bühl" in Schlebusch, Felderstraße in Rheindorf, Schopenhauer Straße in Steinbüchel und Lerchengasse in Lützenkirchen. Alle Unterkünfte sind nach dem gleichen Konzept erstellt. Ein sechstes Flüchtlingsheim soll im März an der Merziger Straße in der Waldsiedlung fertig werden.

Die Unterkünfte für Flüchtlinge werden gerade zu einer Zeit fertig, da die Zahl der Neuankömmlinge zurückgeht. Aber es kommen immer noch Menschen, die in Deutschland ein neues Leben aufbauen wollen.

Beschlossen hat der Leverkusener Stadtrat die Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft im Sommer 2015, zu einer Zeit also, als täglich Tausende kamen. Im März 2016 begannen die ersten Baumaßnahmen, im Dezember 2016 wurde die Anlage fertiggestellt.

Die Unterkunft in Küppersteg ist eine Doppel-Anlage, die aus zwei baugleichen Einzel-Anlagen auf dem ehemaligen Sportplatz an der Heinrich-Claes-Straße erstellt wurde. Jede der beiden Anlagen besteht aus 138 Einzelcontainern. Pro Anlage stehen insgesamt im Erd- und Obergeschoss, verbunden durch vier Treppen, 45 Zimmer mit je 13 Quadratmetern Wohnfläche zur Verfügung sowie 19 Sanitärräume für Frauen und Männer. Insgesamt bieten sie Platz für bis zu 180 Personen.

In den Erdgeschossen befinden sich jeweils Wohnbereiche für Familien und barrierefreie Wohnbereiche mit behindertengerechten Toiletten und Bädern. Außerdem gibt es je fünf Küchen. Zwei Büros für Hausmeister, Wachpersonal und Betreuer sowie ein großer Raum mit Waschmaschinen und Wäschetrockner gehören ebenfalls dazu. Das alles wurde von der Stadt auf fünf Jahre angemietet.

