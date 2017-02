später lesen Leverkusen Die Gewinner des Schlebuscher Karnevalszuges FOTO: Miserius, Uwe 2017-02-27T19:08+0100 2017-02-28T00:00+0100

Den 30. Schlebuscher "Schull- un Veedelszoch" am Samstag bewertet die Karnevalsgesellschaft "Grün-Weiß" Schlebusch als Veranstalter als "traumhaft schön". Nach Schätzungen von Polizei und Stadtverwaltung sahen rund 45.000 Jecke den Zoch. An der Fußgängerzone, vor dem Lindenplatz, sei es zwar erneut eng geworden, aber die Fußgängerzone sei nicht so überfüllt gewesen wie 2016. Der verlängerte Zugweg habe die Situation entzerrt. Die "Familienmeilen" an der Reuterstraße, Gezelinallee bis Morsbroicher Straße seien gut genutzt worden, berichtet die KG.