Leverkusen: Die tiefgefrorene Truppe

Weder der Qualm noch das Blaulicht halten sich an die Absprache. Die Wolke steigt gelangweilt empor, richtet sich opportunistisch nach dem Wind, und das flackernde Blau blinkt im Takt als sei nichts geschehen. Dabei lautete das Kommando doch: Stopp. Und bis auf die beiden Ausreißer hält sich Löschzug 16 auch geschlossen daran. Niemand rührt sich, alle stehen still, verharren in ihrer Schockstarre. Die Truppe wirkt wie tiefgefroren, als filme jemand das Standbild einer Feuerwehrübung. Das soll auch so sein bei der "Mannequin Challenge", dem neuesten Trend bei Facebook, an dem sich die Rheindorfer mit dem Video beteiligen.

Die Truppe ist ein umtriebiger Löschzug. Wer sich die Facebook-Seite der Gruppe ansieht, der staunt nicht schlecht, wie aktuell und informativ der Auftritt in dem Netzwerk ist. Videos von Übungen, Berichte von Einsätzen und viele Kommentare unter den einzelnen Beiträgen deuten auf ein starkes Maß an Zusammenhalt innerhalb des Löschzugs hin. Zugführer Andreas Jansen, den man in der Mittagspause am Telefon erwischt, stimmt dem Eindruck zu: gute Truppe.

Der neueste Erfolg im Internet war das Schockstarre-Video. Die "Mannequin Challenge" zieht seit ein paar Monaten durchs Internet und verführte schon die Fußballprofis von Borussia Dortmund, aber auch US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zum Mitmachen. Das Prinzip: Ein Video zeigt die Akteure, wie sie still und regungslos wie Schaufensterpuppen in der Gegend herumstehen, als hätte jemand die Zeit angehalten. Es ist dann sogar verboten zu blinzeln, weil Puppen eben auch nicht blinzeln.

Der Ursprung der Aktion soll ein Video von Schülern aus Florida sein. Ein Mädchen stand vor der Klasse und wirkte auf die anderen wie ein Mannequin, weshalb sich ein paar andere Schüler wie Puppen dazugesellten. Jemand machte ein Video davon, und schon entstand ein neues Internetphänomen. Nicht nur verschiedene Feuerwehr-Löschzüge machten deutschlandweit mit, sondern auch die Wiener Polizei. Und die verband das eigentlich bloß lustige Video mit dem Werben um Nachwuchs.

Andreas Jansen, der Rheindorfer Zugführer, hält es mit den Österreichern. "Wir wollen uns nicht nur darstellen", sagt er, "sondern auch für das Ehrenamt werben." Die Freiwillige Feuerwehr könne Nachwuchs ganz gut gebrauchen, erzählt er. Selbst wenn es bei der Truppe in Rheindorf aktuell ganz gut aussieht. Der ein oder andere scheide zwar aus beruflichen oder familiären Gründen aus, aber im Grunde sei die Lage "recht positiv". Nachwuchs könne das Ehrenamt dennoch gut gebrauchen.

Die Truppe hatte sich an einem Mittwochabend nach der Übung spontan zur Teilnahme an der "Mannequin Challenge" entschieden. Nur einen Versuch benötigte sie, um die Starre zu filmen. Carsten Hannes, der stellvertretende Zugführer, betätigte sich dabei als Kameramann. "Es hat zwar etwas länger gedauert, aber es hat Spaß gemacht", sagt Jansen. Knapp 23.000 Aufrufe hat das Video bei Facebook.

Das Video Schockstarre während der Übung: Man findet das "Mannequin Challenge"-Video der Freiwilligen Feuerwehr Rheindorf im Internet unter www.facebook.de/feuerwehr.rheindorf.lz16/

Quelle: RP