Leverkusen: Die Wut über den Kahlschlag wächst

Die ehemalige Grünen-Ratsherrin Brigitte von Bonin und ihre Mitstreiterin Martina Frimmersdorf fordern eine neue Baumschutzsatzung für Leverkusen. Was derzeit in der Stadt an Rodungsmaßnahmen laufe, dies sei unerträglich. Von Ulrich Schütz

Mit einem offenen Brief protestiert Brigitte von Bonin gegen die laufende Kahlschlagserie in Leverkusen. Sie spüre einen "stadtweiten vehementen Widerstand gegen dieses großflächige Abholzen und die Rodungen, schreibt die ehemalige Grünen-Ratsherrin an Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD). "Täglich melden hilflose Bürger neue Baumfällungen in ihrer Nachbarschaft. Verantwortlich seien neben Privatfamilien vor allem der städtische "Fachbereich für Stadtgrün" und "die allgegenwärtigen Fällkolonnen von Straßen.NRW", kritisiert Bonin, die von ihrer Mitstreiterin Martina Frimmersdorf unterstützt wird.

Tatsächlich erlebt Leverkusen eine auffallend radikale Rasur von Bäumen und Büschen. Etwa entlang der ehemaligen Güterzugstrecke in Opladen, in einigen Straßen, entlang der Autobahn 3 im Bereich Anschlussstelle Opladen, in etlichen Wohnsiedlungen, am Busbahnhof Wiesdorf, an der Dhünn und am Rhein beispielsweise. In dieser massiven Art hat es das lange nicht gegeben. Möglicherweise werden in Kürze auch noch für den Neubau der Leverkusener Rheinbrücke kleine Waldstücke fallen.

Bonin verweist in ihrem Brief auf den "heftigen Widerstand mit durchaus drastischen Formulierungen", der von Naturschützern (NABU, BUND) komme. "Jetzt platzt offenbar allen Naturbewussten dieser Stadt wirklich der Kragen!", meint Bonin. Für die ehemalige Grünen-Lokalpolitikerin Anlass genug, nochmals die Einführung einer Baumschutzsatzung für Leverkusen zu fordern. Stadtchef Richrath müsse zudem "umgehend dafür sorgen, dass Willkür und Selbstherrlichkeit des Fachbereiches für Stadtgrün gebremst werden". Zunehmend, so behauptet Bonin, werde ohne Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde oder dem Umweltamt und teils ohne jede vorherige fachliche Begutachtung (Fällung Eiche in Ropenstall ) agiert. Bonin und Frimmersdorf beschuldigen die Stadt, dass in den Bezirkssitzungen seitens des Fachbereiches für Stadtgrün "zunehmend hoheitlich" argumentiert werde, berechtigte Einwände gegen Baumfäll-Listen würden kurzerhand beiseite gewischt. Dabei bediene sich dieses Amt diverser technokratisch-bürokratischer Begriffe wie Bestandserneuerung, Standortsanierung oder vernünftiger Baumbestand. Das habe mit Umweltbewusstsein oder Respekt vor der Natur nichts mehr zu tun (siehe Bericht unten).

Der städtische Fachbereich Umwelt und die Untere Landschaftsbehörde müssten als Kontrollorgane dem Fachbereich Stadtgrün unbedingt vorgeschaltet werden, fordert Bonin. Das Umweltamt müsse letztendlich entscheiden, was, wann und wo in dieser Stadt gemäht, gestutzt oder gefällt werden kann und soll. "Bisher verhindern Kompetenzkollisionen, Reibungsverluste und Desinformation sinnvolles Arbeiten nachweisbar", behauptet Bonin. Die beiden Frauen fordern vom Oberbürgermeister: "Erklären Sie die Aufgaben des Umweltschutzes zumindest für die nächsten Jahre zur Chefsache." Alle sollten sich erinnern: "Erst stirbt der Baum, dann stirbt der Mensch!"

