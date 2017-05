später lesen Drei Festnahmen SEK stoppt mutmaßliche Waffenhändler in Leverkusen 2017-04-29T13:37+0200 2017-04-30T09:56+0200

Spezialkräfte der Polizei haben in Leverkusen am Samstag an zwei Orten mutmaßliche Waffenhändler festgenommen. Am Europaring stoppten die Einsatzkräfte ein Auto. Eine weitere Festnahme gab es in Opladen.