Leverkusen: Ein Kniefall vor dem Publikum

In der Pause waren einige Besucher noch skeptisch, ob der Auftritt von Chris Tall nun gut war oder nicht. Im zweiten Teil überzeugte er die Zweifler. Von Gabi Knops-Feiler

Dieser junge Mann vermag die Menschen zu begeistern. Mit Charme und Witz, aber auch mit Selbstironie und Mitgefühl. Und mit seinem perfekten Gespür für Timing. Spätestens, als sich Chris Tall, Shooting-Star der Deutschen Comedy-Szene, auf die Forum-Bühne kniete und vor dem Publikum verneigte, hatte er die letzten Zweifler überzeugt.

Doch der Reihe nach: Die Show am Samstag im Forum war ausverkauft. Weil die Besucher nicht aufrückten, sondern Plätze in den Reihen frei ließen, dauerte es eine Weile, bis sich endlich alle setzen konnten. "Leverkusen, was geht?" fragte der 25-jährige Comedian, ehe er mit Lichtfeuerwerk in das Rampenlicht trat.

Für die Wenigen im Saal, die ihn nicht kannten, stellte er sich so vor: "Ich bin fett, und ich weiß das, denn ich bin nicht blind." Obwohl: So fett war Chris Tall eigentlich gar nicht. Bei seinem Vorjahresauftritt im Scala wirkte er runder. Wohl auch deshalb wollte Chris sein aktuelles Gewicht nicht verraten. "Die ersten drei Zahlen reichen schon", rief ein Zuschauer daraufhin zur Bühne hoch. Tall nahm's mit Humor.

Viele Besucher waren weit angereist, um den Hagel seiner Pointen und die Sektion des modernen Generationen-Konfliktes unter der Überschrift "Selfie von Mutti - wenn Eltern cool sein wollen..." einmal live, statt nur im Fernsehen zu erleben. Aus Köln war Tom (12) mit seiner Mutter Jasmin gekommen. Ob Tom denke, Eltern könnten cool sein, wollte Chris wissen. Der Junge verneinte. "Doch", konterte Chris, "wenn sie sich ihrem Alter entsprechend benehmen und nicht die Jugendsprache anwenden", bemerkte der Hamburger in den kultigen Chucks, mit falsch herum aufgesetzter Kappe, schwarzer Hose und T-Shirt mit weißer Aufschrift "Darf er das?". Diese Frage stellte er zur Diskussion, nachdem er zuletzt wegen seiner Witze über Behinderte, Schwarze und andere gerügt wurde. Der Comedian aber sagt: Stigmatisiert würden die Menschen doch erst, wenn man krampfhaft vermeide, Witze über sie zu machen, argumentierte Chris.

Er jedenfalls werde dabei bleiben. Schließlich dürften wir uns selber nicht zu ernst nehmen. "Wir sind alle gleich", sagte der junge Mann auf der Forum-Bühne dann doch mit ernstem Unterton. Hatte er die Gags anfangs noch wie Kanonenkugeln heraus gefeuert, nahm die Veranstaltung nach der Pause eine andere Wendung. "Ich bin wohl zu alt für die Show", urteilte Taner (39) in der Pause. "Ein bisschen flach", ergänzte Daniel (39). "Es ist schwierig, alle Menschen zwei Stunden lang zu begeistern", urteilte Markus (43). Die zweite Hälfte dürfte die Männer aber wieder versöhnt haben.

