Leverkusen: Ein Stück Großbritannien in Opladen

Ein Brite hat in Opladen einen britischen Laden eröffnet. Wir haben John Hard im "Uncle Harry's Store" besucht. Von Tobias Falke

John Hard ist ein waschechter Brite. Der Liverpooler Sänger, Bassist und Songwriter spielt britischen Pop und Rock, trinkt mittags gerne eine Tasse Tee, ist Fan des von Jürgen Klopp trainierten Fußballvereins Liverpool FC und versteht was von Darts. Da die Hälfte seiner Familie aus Deutschland kommt, zog ihn es immer wieder über den Kanal Richtung Leverkusen: "Meine Großmutter hatte damals ein Häuschen gekauft. Opladen war dann immer unser erster Anlaufpunkt in Deutschland."

Vor 30 Jahren hatte es den mittlerweile 57-jährigen dann endgültig nach Opladen gezogen. An der Altstadtstraße, Ecke Aue-/Steinstraße ließ er sich nieder und eröffnete dort ein kleines Tonstudio. "Doch dann kam mir im vergangenen Jahr die Idee, man könnte die Räume aufteilen und aus dem unteren Bereich einen britischen Shop gestalten, der dem Kunden auch bezahlbare Ware anbietet." Denn viele größere Warenhaus-Ketten, die britische Spezialitäten anbieten, wären ihm viel zu teuer: "Durch meine guten Kontakte in Liverpool kann ich meine Ware zum Teil günstiger anbieten, als große Internet-Kaufhäuser."

Ein halbes Jahr Vorbereitungszeit benötigte er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und nun gibt es in Opladen den ersten "Uncle Harry's Store", der sich nicht nur auf Kleidung, wie aktuell Winterjacken oder britische "Beatles" T-Shirts spezialisiert, sondern auch Knabbereien, "Cider" (Anm. d. Red.: Apfelschaumwein) und Tee aus Großbritannien anbietet. "Eine gute Tasse britischer Tee muss am Mittag immer noch sein", erzählt John Hard über seine englischen Gewohnheiten. Doch er gesteht, dass deutsche Traditionen ihm ebenfalls wichtig geworden sind: "Am Morgen brauche ich allerdings meine Tasse Kaffee."

Ein älteres Pärchen betritt den Laden. Neugierig schauen sie sich um. "Wir lieben England mitsamt der Kultur, den Menschen und deren Traditionen. Deshalb fliegen wir oft dort hin." Sie freuen sich, dass es jetzt vor Ort einen urigen Laden gibt, in dem viel Liebe im Detail stecke. So fühle man sich für einen Augenblick wie in Großbritannien. In der eigens eingerichteten Umkleide, deren Vorhang im klassisch-britischen Rot-Blau gehalten ist, probiert die Frau verschiedene Kleidung an und entscheidet sich zum Kauf. Wie die meisten von John Hards Kunden: "Bislang bin ich zufrieden. Klar kann das Geschäft immer besser laufen aber alles liegt im Rahmen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass die Leute uns die Bude einrennen, dann könnten wir uns immer noch vergrößern. Aber eigentlich macht die Atmosphäre in unserem Laden genau den Charme aus, den wir versprühen wollen."

Quelle: RP