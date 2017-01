Leverkusen: Einbrecher schlugen Loch ins Panzerglas

Passant überraschte Täter bei Diebeszug am Juweliergeschäft Kopp / Noch ist unklar, was gestohlen wurde Von Gabi Knops-Feiler

Erneut haben Einbrecher versucht zuzuschlagen. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte das Juweliergeschäft Kopp an der Birkenbergstraße heimgesucht. Es war der siebte Einbruchsversuch seit September 2013.

Im März 2016 hatte Kopp sogar einen bewaffneten Raubüberfall erleben müssen. Dabei gingen die beiden Männer besonders dreist vor und hielten den Verkäuferinnen die Pistole vor die Nase, während sie alles griffen, was ihnen wertvoll erschien. Aus sämtlichen Vitrinen und Schubladen stahlen sie Geld und Schmuck und packten ihre Beute in eine mitgebrachte Sporttasche.

Ob und was nach diesem neuerlichen Einbruch genau fehlt, lässt sich zurzeit noch nicht eindeutig feststellen. "Wir haben gerade Inventur. Bislang können wir nicht sagen, ob etwas gestohlen wurde", erklärte Fachverkäuferin Andrea Steingass gestern Mittag, wenige Stunden, nachdem das Geschäft erstmals im neuen Jahr wieder geöffnet hatte.

Die bislang unbekannten Täter - die ebenso brachial wie professionell vorgingen - hatten wiederum versucht, eine durch Sicherheitsglas verstärkte und Alarm geschützte Scheibe einzuschlagen. "Es müssen mindestens zehn bis zwölf Schläge mit einem Vorschlaghammer oder Beil gewesen sein", beschrieb Geschäftsinhaber Michael Kopp. "Das ganze Haus muss gewackelt haben, während sich vermutlich eine Zweierbande an dem Fenster zu schaffen machte."

Durch die Wucht sprang im Obergeschoss sogar ein geschlossenes Fenster auf. Umso unverständlicher erscheint es Kopp nun, dass keiner der Nachbarn etwas gehört haben will.

Doch der Opladener Juwelier hatte noch Glück im Unglück. Denn gerade, als die Einbrecher versuchten, durch das Loch im Schaufenster an den Schmuck zu gelangen, kam ein Nachtschwärmer vorbei und sah, was in dem Geschäft vor sich ging. Er sprach die Bande zwar nicht an, doch er alarmierte umgehend die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden.

Nun schwankt der Geschäftsmann, der dem Vorstand der Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) angehört, zwischen Verbitterung und Resignation. Am liebsten würde er das Geschäft schließen. Der Frust sitzt tief angesichts dieser vielen kriminellen Vorfälle in der letzten Zeit. Doch Aufgeben ist für ihn nicht möglich. Kopp sagt: "Was soll ich machen? Mit 56 Jahren finde ich keinen anderen Job. Für die Frührente bin ich noch zu jung."

Seine Vorwürfe richtet der Juwelier auch gegen die Stadt. "Die Verwaltung sollte sich mal endlich Gedanken machen über ein Sicherheitskonzept für Opladen. Es kann doch wirklich nicht sein, dass man ständig nur Opfer ist und auch noch die andere Wange hinhalten muss", sagte der wütende Geschäftsmann.

Quelle: RP