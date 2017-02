Leverkusen: Eine Herrensitzung zwischen Melancholie und großer Party

Grün-Weiß Schlebusch hat personelle Wechsel vollbracht - und 950 Männer feierten Sonntag im Zelt. Von Gabi Knops-Feiler

Das Zelt auf dem Schulhof der Gesamtschule schien förmlich zu beben. "Ich bin froh", sagte Literat Christoph Marx nach dem Auftritt von Kasalla, "dass es überhaupt noch steht." 950 Männer - so viele wie nie zuvor - sorgten bei der Herrensitzung von Grün-Weiß Schlebusch am Sonntag für Riesenstimmung. Eigens deshalb war das Zelt erneut um fünf Meter vergrößert worden.

Doch neben viel Frohsinn und Ausgelassenheit gab es auch einen ergreifenden Moment. Diesen erlebten die Zuschauer innerhalb der ersten fünf Minuten, als sich Präsident Bernd Herbel - er hatte Fieber und gehörte eigentlich ins Bett - vom Podium verabschiedete. Obwohl der offizielle Abschied von der Bühne schon im Vorjahr war, fiel dieser hier um einiges emotionaler aus. Herbel konnte sich einiger Tränen nicht erwehren, als er das Mikrofon an Peter Schmitz übergab. Schmitz ist in Leverkusen kein Unbekannter. Zum einen ist der Ex-Prinz des Jahres 2003 Mitglied bei Grün-Weiß Schlebusch. Zum anderen Präsident der Prinzengarde Leverkusen. Bernd Herbel bleibt vorerst als Präsident im Amt. Mit seiner Gesellschaft - er ist seit 1979 Mitglied und trat 2003 die Nachfolge des legendären Hans Günther an - ist er stark verwurzelt.

Der Abschied von Herbel war nicht der Einzige. Auch Geschäftsführer Bernhard Maybauer ist einen Schritt zurückgetreten. Nach 14 Jahren sei es Zeit gewesen, meinte Maybauer, der sein Amt an Ralph Dahl übergab. Erstmals hätte Maybauer die Sitzung ganz in Ruhe von seinem Sitzplatz aus verfolgen können. Doch aus alter Gewohnheit zog er es vor, den Überblick zu behalten. "Ich habe immer über die Leute gelacht, die nicht loslassen können", bemerkte Maybauer, "jetzt geht es mir ebenso."

Und noch mehr Veränderungen gibt es in der Gesellschaft. Literat Christoph Marx - seit 2002 in diesem Amt - hat mit André Einig einen neuen Stellvertreter. Marx denke aktuell zwar nicht ans Aufhören, aber man könne nie wissen, sagte er vorsichtig. Marx kennt sich aus. Er weiß genau, dass die Männer einen Redner verkraften und danach Schluss ist. Eigentlich. Denn Bauchredner Fred van Halen wusste genau, wie er mit den Herren umzugehen hatte.

Danach gab es - ähnlich wie bei Damensitzung - vor allem eins: Musik und noch mal Musik. Cat Ballou, Domstürmer, Querbeat, Junge Trompeter und Boore standen auch auf dem Programm. "Da ticken die Männer ähnlich wie die Frauen", sagte Christoph Marx. "Der Unterschied zwischen reinen Damen- und Herrensitzungen ist gar nicht so groß." Nur mit dem Verkleiden haben es die Männer nicht so. Aber allmählich wird es immer ein bisschen besser.

