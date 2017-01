Eine Sparkasse ist keine Privatbank

Die Sparkasse zieht sich mit ihrem Personal aus der Fläche zurück und schließt mehr als jede dritte ihrer Filialen, die mit Mitarbeitern besetzt sind. Wer ein Konto anlegen will oder Hilfe bei einer Überweisung benötigt, muss jetzt möglicherweise einen weiteren Weg auf sich nehmen. Unerfreulich für alle, die sich wegen der Kundennähe für die Sparkasse entschieden haben. Schließlich gibt es in Leverkusen auch Privatbanken, die aber meist nur mit einer Filiale vertreten sind.

Allerdings ist es Fakt, dass immer weniger Kunden für einfache Bankgeschäfte eine Filiale aufsuchen. Viele ziehen es vor, Überweisungen und Co. von zu Hause aus per PC vorzunehmen. Da lohnt es sich auch für eine Sparkasse irgendwann nicht mehr, Mitarbeiter in einer Zweigstelle vorzuhalten, die kaum besucht wird. Vielen Kunden reichen der Geldautomat und der Kontoauszugsdrucker, die weiterhin an den bisherigen Standorten bleiben.

Bleibt abzuwarten, wohin der angekündigte Wachstumskurs die Sparkasse treibt. Werden demnächst auch die Ausschüttungen an die Stadt und die Spenden an die Vereine zurückgefahren? Schließlich befindet sie sich in öffentlicher Trägerschaft und muss nicht dasselbe Gewinnstreben an den Tag legen wie Privatbanken. Susanne Genath

Was ist Ihre Meinung zu dem Thema? Schreiben Sie uns eine E-Mail an:leverkusen@rheinische-post.de

Quelle: RP